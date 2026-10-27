Repubblica: “Palermo, sette vittorie in otto partite. Norrito: la forza dei rosanero è nella qualità della rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
palermo carrarese 2-1 (39)

Il Palermo continua a correre in testa alla classifica, ma guai a pensare che la strada verso la Serie A sia priva di ostacoli. Come sottolinea Massimo Norrito sulle pagine di Repubblica Palermo, la squadra di Filippo Inzaghi ha dimostrato di poter essere protagonista assoluta del campionato, senza però dimenticare le insidie di una Serie B nella quale ogni avversario può mettere in difficoltà anche la capolista.

Secondo Massimo Norrito su Repubblica Palermo, la vittoria per 2-1 contro la Carrarese rappresenta una dimostrazione della maturità raggiunta dai rosanero. I toscani hanno disputato una buona partita, creando occasioni pericolose soprattutto nel primo quarto d’ora, quando soltanto i legni e un intervento decisivo di Perin hanno evitato il vantaggio ospite. Il Palermo ha poi reagito, trovando il gol e riuscendo a conquistare i tre punti anche dopo il momentaneo pareggio degli avversari.


Come evidenzia Norrito su Repubblica Palermo, sarebbe sbagliato aspettarsi una squadra capace di vincere ogni partita con risultati larghi. Il successo contro la Carrarese dimostra invece che il Palermo sa soffrire, reagire e trovare soluzioni nei momenti più complicati. Un segnale incoraggiante per una formazione che ha conquistato sette vittorie nelle prime otto giornate, con l’unico pareggio arrivato ad Avellino, e che guida la classifica con cinque punti di vantaggio sulla seconda e sei sulla terza.

L’attenzione si sposta adesso sulla trasferta di Pisa, una sfida che conserva il valore di uno scontro diretto nella corsa alla promozione. Massimo Norrito, nel suo commento su Repubblica Palermo, individua nella profondità e nella qualità dell’organico l’arma in più della formazione di Inzaghi. Il tecnico ha annunciato quattro o cinque cambi rispetto alla gara contro la Carrarese, potendo contare su alternative in grado di garantire competitività senza indebolire la squadra. Una risorsa fondamentale per affrontare un calendario impegnativo e continuare a coltivare il sogno della Serie A, mantenendo però i piedi per terra.

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