Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera è un fortino: un anno senza sconfitte e 19 vittorie nelle ultime 20 gare”

Il Renzo Barbera si conferma una fortezza per il Palermo di Filippo Inzaghi. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero si preparano a festeggiare un anno di imbattibilità casalinga, grazie a una striscia straordinaria di 19 vittorie e un pareggio nelle ultime 20 partite disputate in viale del Fante. L’ultima sconfitta risale al 28 ottobre 2025, quando il Monza, allenato da Paolo Bianco, si impose per 3-0. Proprio Bianco sarà il prossimo avversario di Inzaghi sulla panchina del Pisa.

Secondo quanto evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, in questi dodici mesi il Palermo ha realizzato 45 reti subendone appena 10. L’unica formazione capace di uscire imbattuta dal Barbera è stata la Juve Stabia, che nel marzo 2026 conquistò un pareggio. Il bilancio complessivo della gestione Inzaghi in casa è altrettanto significativo: 21 vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta considerando tutte le competizioni. Numeri che testimoniano la capacità della squadra di conquistare risultati anche nelle partite più complicate, come accaduto domenica contro la Carrarese, battuta grazie al gol decisivo di Vavassori.





Come sottolinea Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, il successo contro gli apuani ha portato a dieci la serie di vittorie casalinghe consecutive, comprese le sei ottenute in questa stagione. Quattro sono arrivate in campionato contro Juve Stabia, Sampdoria, Padova e Carrarese, mentre le altre due in Coppa Italia contro Lecce e Mantova. Un rendimento costruito non sempre attraverso prestazioni brillanti, ma grazie a determinazione, concretezza e capacità di reagire nei momenti di difficoltà.

Un ruolo fondamentale lo ha avuto anche il pubblico. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia ricorda le 31.351 presenze registrate contro la Carrarese, nonostante il maltempo, a conferma del legame ritrovato tra squadra e tifoseria. Si tratta della quarta striscia di imbattibilità casalinga di almeno un anno per il Palermo nel nuovo millennio, dopo quelle del 2000-2001, 2009-2010 e 2021-2022. Inzaghi punta ora ad allungare ulteriormente questa serie, trasformando il Barbera in una delle armi principali nella corsa alla promozione.