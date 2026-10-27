Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera è un fortino: un anno senza sconfitte e 19 vittorie nelle ultime 20 gare”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
palermo carrarese 2-1 (102)

Il Renzo Barbera si conferma una fortezza per il Palermo di Filippo Inzaghi. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero si preparano a festeggiare un anno di imbattibilità casalinga, grazie a una striscia straordinaria di 19 vittorie e un pareggio nelle ultime 20 partite disputate in viale del Fante. L’ultima sconfitta risale al 28 ottobre 2025, quando il Monza, allenato da Paolo Bianco, si impose per 3-0. Proprio Bianco sarà il prossimo avversario di Inzaghi sulla panchina del Pisa.

Secondo quanto evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, in questi dodici mesi il Palermo ha realizzato 45 reti subendone appena 10. L’unica formazione capace di uscire imbattuta dal Barbera è stata la Juve Stabia, che nel marzo 2026 conquistò un pareggio. Il bilancio complessivo della gestione Inzaghi in casa è altrettanto significativo: 21 vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta considerando tutte le competizioni. Numeri che testimoniano la capacità della squadra di conquistare risultati anche nelle partite più complicate, come accaduto domenica contro la Carrarese, battuta grazie al gol decisivo di Vavassori.


Come sottolinea Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, il successo contro gli apuani ha portato a dieci la serie di vittorie casalinghe consecutive, comprese le sei ottenute in questa stagione. Quattro sono arrivate in campionato contro Juve Stabia, Sampdoria, Padova e Carrarese, mentre le altre due in Coppa Italia contro Lecce e Mantova. Un rendimento costruito non sempre attraverso prestazioni brillanti, ma grazie a determinazione, concretezza e capacità di reagire nei momenti di difficoltà.

Un ruolo fondamentale lo ha avuto anche il pubblico. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia ricorda le 31.351 presenze registrate contro la Carrarese, nonostante il maltempo, a conferma del legame ritrovato tra squadra e tifoseria. Si tratta della quarta striscia di imbattibilità casalinga di almeno un anno per il Palermo nel nuovo millennio, dopo quelle del 2000-2001, 2009-2010 e 2021-2022. Inzaghi punta ora ad allungare ulteriormente questa serie, trasformando il Barbera in una delle armi principali nella corsa alla promozione.

Altre notizie

palermo manchester city (152) pastore Sasà salvaggio

Giornale di Sicilia: “Palermo, tra pioggia, sofferenza e fattore C: Sasà Salvaggio racconta la vittoria sulla Carrarese”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
palermo carrarese 2-1 (16)

Corriere dello Sport: “Pisa-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi cambia quattro uomini, Estevez e Mazzitelli dal 1’”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
palermo carrarese 2-1 (80)

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi prepara la rivoluzione a Pisa: almeno quattro cambi. Dubbi Hernani e Palumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
Screenshot 2026-10-26 175801

Lo sceicco Mansour investe altri 115 milioni nel City Football Group

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
stadio-arena-garibaldi-pisa-calcio (1)

Pisa-Palermo verso il tutto esaurito, settore ospiti sold out. Arena pronta per il ritorno di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
palermo carrarese 2-1 (84)

Palermo, Vavassori celebra sui social il gol contro la Carrarese: «Passione» (FOTO)

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (11)

Palermo, Inzaghi presenta la sfida contro il Pisa: conferenza stampa martedì al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
palermo carrarese 2-1 (125)

Palermo-Carrarese, Dennis Johnsen eletto Player of the Match: 5 gol e 5 assist in campionato

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (68) spogliatoi

Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta verso il Pisa: recovery per i titolari, possesso palla e partitelle per il gruppo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
Screenshot 2026-10-26 151822

Bologna-Palermo, da mercoledì biglietti in vendita per gli ottavi di Coppa Italia: prezzi a partire da 15 euro

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
palermo carrarese 2-1 (120)

Palermo-LR Vicenza, biglietti in vendita: prezzi da 26 euro per la sfida del 126° anniversario rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
csm_chiffi_arbitro_f006ad5b1e

Serie B, 9ª giornata: Chiffi arbitra Pisa-Palermo. Rapuano per Mantova-Cremonese, tutte le designazioni arbitrali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026

Ultimissime

palermo carrarese 2-1 (102)

Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera è un fortino: un anno senza sconfitte e 19 vittorie nelle ultime 20 gare”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
palermo manchester city (152) pastore Sasà salvaggio

Giornale di Sicilia: “Palermo, tra pioggia, sofferenza e fattore C: Sasà Salvaggio racconta la vittoria sulla Carrarese”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
palermo carrarese 2-1 (38)

Corriere dello Sport: “Stadi, più posti e prezzi popolari con le standing area. La proposta per rivoluzionare le curve italiane”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Serie B, al via la 9ª giornata: Palermo a Pisa per difendere il primato, Mantova e Modena inseguono. Programma, classifica e marcatori

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
palermo carrarese 2-1 (16)

Corriere dello Sport: “Pisa-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi cambia quattro uomini, Estevez e Mazzitelli dal 1’”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026