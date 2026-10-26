Bologna-Palermo, da mercoledì biglietti in vendita per gli ottavi di Coppa Italia: prezzi a partire da 15 euro

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
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Si avvicina l’appuntamento con gli ottavi di finale di Coppa Italia per il Palermo. Da mercoledì 28 ottobre prenderà il via la vendita dei biglietti per Bologna-Palermo, sfida in programma martedì 15 dicembre alle ore 21 allo stadio Renato Dall’Ara.

La società rossoblù ha comunicato i prezzi dei tagliandi per assistere alla partita, con tariffe che partono da 15 euro per le curve e riduzioni riservate agli Under 18.


Ecco il dettaglio dei prezzi:

Settore Intero Under 18
Curve 15 € 10 €
Distinti 25 € 13 €
Tribune Kids e Coperta 40 € 20 €
Poltrona Gold 60 € 30 €

Per quanto riguarda le curve, la vendita dei biglietti per la Curva San Luca inizierà soltanto dopo l’esaurimento dei posti disponibili nella Curva Bulgarelli.

La sfida del Dall’Ara rappresenterà per il Palermo un appuntamento importante nel percorso in Coppa Italia, con i rosanero chiamati ad affrontare il Bologna per conquistare l’accesso ai quarti di finale.

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