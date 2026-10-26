Bologna-Palermo, da mercoledì biglietti in vendita per gli ottavi di Coppa Italia: prezzi a partire da 15 euro
Si avvicina l’appuntamento con gli ottavi di finale di Coppa Italia per il Palermo. Da mercoledì 28 ottobre prenderà il via la vendita dei biglietti per Bologna-Palermo, sfida in programma martedì 15 dicembre alle ore 21 allo stadio Renato Dall’Ara.
La società rossoblù ha comunicato i prezzi dei tagliandi per assistere alla partita, con tariffe che partono da 15 euro per le curve e riduzioni riservate agli Under 18.
Ecco il dettaglio dei prezzi:
|Settore
|Intero
|Under 18
|Curve
|15 €
|10 €
|Distinti
|25 €
|13 €
|Tribune Kids e Coperta
|40 €
|20 €
|Poltrona Gold
|60 €
|30 €
Per quanto riguarda le curve, la vendita dei biglietti per la Curva San Luca inizierà soltanto dopo l’esaurimento dei posti disponibili nella Curva Bulgarelli.
La sfida del Dall’Ara rappresenterà per il Palermo un appuntamento importante nel percorso in Coppa Italia, con i rosanero chiamati ad affrontare il Bologna per conquistare l’accesso ai quarti di finale.