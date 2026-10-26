Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta verso il Pisa: recovery per i titolari, possesso palla e partitelle per il gruppo
Il Palermo è tornato al lavoro questa mattina al CFA di Torretta per iniziare la preparazione in vista della prossima trasferta di campionato contro il Pisa. La squadra allenata da Filippo Inzaghi ha ripreso gli allenamenti dopo la vittoria conquistata ieri al Renzo Barbera contro la Carrarese.
Il programma della seduta è stato differenziato in base all’impiego dei calciatori nell’ultima gara. Lavoro di recupero per i giocatori scesi in campo contro la Carrarese, mentre il resto del gruppo ha svolto una sessione sul terreno di gioco.
Dopo una prima fase di riscaldamento, i rosanero hanno effettuato un’esercitazione dedicata al possesso palla, seguita da small sided games quattro contro quattro.
Il Palermo prosegue così il proprio percorso di avvicinamento alla sfida esterna contro il Pisa, in programma mercoledì 28 ottobre, con Inzaghi impegnato nella gestione delle energie in vista del prossimo appuntamento di Serie B.