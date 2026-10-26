Serie B, torna la campagna #mettiviailcellulare: negli stadi un messaggio contro la dipendenza digitale

La Lega Serie B rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione sull’uso consapevole delle tecnologie digitali, con particolare attenzione alle giovani generazioni. In occasione della nona e della decima giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, torna la campagna #mettiviailcellulare, realizzata in collaborazione con il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’iniziativa punta a coinvolgere tifosi, famiglie e comunità, sfruttando la capacità del calcio di aggregare persone e promuovere comportamenti responsabili. Al centro del progetto c’è l’importanza di trovare un equilibrio nell’utilizzo degli smartphone, riscoprendo il valore delle relazioni personali e delle esperienze condivise.





Serie B, la campagna #mettiviailcellulare coinvolge tutti gli stadi

La campagna prenderà il via in occasione della nona giornata, in programma tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, e proseguirà anche nel turno successivo.

L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sui rischi legati a un utilizzo eccessivo delle tecnologie digitali, senza demonizzare gli strumenti che fanno ormai parte della vita quotidiana.

La Lega Serie B intende utilizzare la visibilità del campionato per raggiungere un pubblico ampio, valorizzando soprattutto il ruolo dello sport come occasione di incontro e partecipazione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di responsabilità sociale sviluppato attraverso B4People, l’impresa sociale della Lega Serie B, e si pone in continuità con le attività formative già presentate nell’ambito dell’Integrity Tour.

Bedin: «Il calcio può raggiungere milioni di persone»

A spiegare il significato dell’iniziativa è stato il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, che ha sottolineato il ruolo educativo e sociale del calcio.

«Il calcio permette di raggiungere milioni di persone, creando comunità e contribuendo concretamente alla diffusione di una cultura fondata sulla consapevolezza».

Il presidente ha poi evidenziato la necessità di affrontare un tema sempre più attuale, soprattutto tra i giovani.

«Con l’iniziativa #mettiviailcellulare intendiamo porre l’accento su un tema sempre più attuale, soprattutto per i più giovani, promuovendo un rapporto equilibrato con le tecnologie digitali».

Secondo Bedin, il calcio professionistico deve utilizzare la propria capacità comunicativa anche per sostenere iniziative di interesse collettivo.

«Attraverso B4People, la nostra piattaforma di responsabilità di sostenibilità sociale e ambientale, crediamo che il nostro ruolo si traduca anche nella capacità di educare, sfruttando la nostra visibilità mediatica e costruire alleanze con le Istituzioni e la società civile per affrontare insieme le sfide del futuro».

Infine, il presidente ha richiamato l’attenzione sulle problematiche legate all’utilizzo della tecnologia.

«Il problema delle patologie legate alla tecnologia e al cellulare in particolare modo rientra in questo perimetro».

Lo spot “Uno smartphone per amico” sui maxischermi degli stadi

Uno degli elementi centrali della campagna sarà la diffusione dello spot “Uno smartphone per amico”, realizzato dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze in collaborazione con la Rai.

Il video sarà proiettato sui maxischermi degli stadi coinvolti nell’iniziativa e accompagnerà le attività di sensibilizzazione previste nelle due giornate di campionato.

Il messaggio scelto per la campagna è semplice e immediato:

«Con il cellulare puoi fare tante cose… anche metterlo via».

Un invito a riflettere sull’importanza di non lasciare che l’utilizzo dello smartphone sottragga spazio alle relazioni umane, alle attività sportive e ai momenti trascorsi insieme.

Led bordocampo, annunci degli speaker e contenuti social

Per garantire la massima diffusione del messaggio, la Lega Serie B ha previsto diverse iniziative negli impianti sportivi.

Durante la nona e la decima giornata saranno utilizzati i led pubblicitari a bordocampo per mostrare le grafiche della campagna. Il messaggio sarà inoltre diffuso attraverso gli annunci degli speaker degli stadi.

La comunicazione proseguirà anche online, con contenuti pubblicati sui canali social ufficiali della Lega Serie B e accompagnati dall’hashtag #mettiviailcellulare.

La scelta di coinvolgere contemporaneamente stadi e piattaforme digitali punta a raggiungere pubblici differenti, invitando gli stessi utenti dei social a riflettere sulle proprie abitudini tecnologiche.

Il calcio come strumento di educazione e responsabilità sociale

La campagna conferma la volontà della Lega Serie B di affiancare all’attività sportiva progetti dedicati alla responsabilità sociale.

Attraverso B4People e la collaborazione con le istituzioni, il campionato cadetto intende promuovere iniziative capaci di coinvolgere direttamente le comunità e le nuove generazioni.

Il progetto #mettiviailcellulare non propone di rinunciare alla tecnologia, ma di imparare a utilizzarla in maniera equilibrata, preservando il tempo dedicato alle persone e alle esperienze vissute insieme.

Un messaggio che accompagnerà le prossime due giornate della Serie BKT, ricordando come lo sport possa rappresentare anche un’occasione per allontanarsi dagli schermi e riscoprire il valore della partecipazione.