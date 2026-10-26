Palermo-Carrarese, Dennis Johnsen eletto Player of the Match: 5 gol e 5 assist in campionato
Dennis Johnsen è stato eletto Player of the Match di Palermo-Carrarese, sfida vinta 2-1 dai rosanero allo stadio Renzo Barbera. A comunicarlo è stato il Palermo FC attraverso i propri canali social, celebrando la prestazione del calciatore norvegese.
Johnsen si conferma uno dei protagonisti di questo avvio di stagione della squadra allenata da Filippo Inzaghi. Con 5 gol e 5 assist in campionato, il numero 17 rosanero ha già raggiunto quota dieci partecipazioni dirette alle reti del Palermo.
Un rendimento che testimonia l’importanza del norvegese nello scacchiere offensivo di Inzaghi. Anche contro la Carrarese, Johnsen ha lasciato il segno, contribuendo al successo che permette ai rosanero di proseguire la propria corsa in vetta alla classifica di Serie B.