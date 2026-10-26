Palermo-LR Vicenza, biglietti in vendita: prezzi da 26 euro per la sfida del 126° anniversario rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
palermo carrarese 2-1 (120)

Il Palermo FC ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti per Palermo-LR Vicenza, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027, in programma domenica 1° novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera. Una partita particolare per il club rosanero, che proprio in quella giornata celebrerà il 126° anniversario della propria fondazione.

I tagliandi saranno disponibili fino a esaurimento dei posti attraverso la biglietteria online del Palermo FC, previa registrazione al sito ufficiale, e nei punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale, compreso il SiamoAquile Bar&Store dello stadio Renzo Barbera. La società invita i tifosi a raggiungere l’impianto con largo anticipo per evitare code e disagi agli ingressi.


Palermo-LR Vicenza, tutti i prezzi dei biglietti

Settore Intero Donne/Over 65 Under 16 Under 14 Promo UNIPA
Centralissima 115 € 100 € 100 €
Tribuna Centrale 76 € 60 € 60 €
Tribuna Laterale 50 € 42 € 42 €
Gradinata Inferiore 42 € 36 € 36 € 29 €
Gradinata Superiore 35 € 28 € 28 € 16 € 24 €
Curve 26 € 22 € 22 € 19 €

Le tariffe ridotte sono riservate alle donne, agli spettatori che abbiano compiuto 65 anni e ai ragazzi che non abbiano ancora compiuto 16 anni. La tariffa Under 14 da 16 euro è disponibile esclusivamente nella Gradinata Superiore Laterale e può essere acquistata soltanto insieme a un biglietto intero.

La promozione UNIPA è riservata ai possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA, con acquisto personale presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera. Gli orari previsti sono lunedì 26 ottobre dalle 15 alle 17.30, martedì 27 e mercoledì 28 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30, giovedì 29 ottobre dalle 10 alle 13.

Omaggi Under 14 e settore ospiti

Per i tifosi Under 14 sono previsti anche titoli omaggio per la Gradinata Superiore Laterale, riscattabili fino a esaurimento dei posti disponibili presso l’Info Point del Barbera, negli stessi giorni e orari indicati per la promozione UNIPA.

Per quanto riguarda il settore ospiti, i residenti nella provincia di Vicenza potranno acquistare esclusivamente biglietti per i settori A21 e O21, secondo le disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza. La vendita inizierà lunedì 26 ottobre alle ore 16 e terminerà sabato 31 ottobre alle ore 19, salvo esaurimento dei posti. Il prezzo è fissato a 26 euro, oltre alle commissioni di servizio.

Cambio utilizzatore e accesso allo stadio

Il Palermo ha comunicato anche le regole per il cambio utilizzatore. I biglietti interi sono cedibili a tutti, mentre quelli ridotti possono essere trasferiti soltanto a persone appartenenti alla stessa categoria agevolata. I titoli Under 14 non sono cedibili. Per il cambio utilizzatore degli abbonamenti è previsto un costo di 3 euro per operazione.

Per accedere allo stadio sarà obbligatorio presentare un documento d’identità originale e in corso di validità, insieme al biglietto digitale, anche tramite smartphone, oppure al tagliando cartaceo. Per i titoli caricati sulla SIAMOAQUILE CARD saranno necessari la fidelity card originale e la ricevuta segnaposto.

Il Renzo Barbera si prepara così a una serata particolare, nella quale la sfida di campionato contro il Vicenza coinciderà con le celebrazioni per i 126 anni di storia del Palermo.

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