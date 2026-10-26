Serie B, Giudice Sportivo: Palermo senza sanzioni, Pisa perde Calabresi. Quattro squalificati e multe per 8.500 euro. Tutte le decisioni

Il Giudice Sportivo della Serie B ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi all’ottava giornata del campionato 2026/27, disputata tra il 23 e il 25 ottobre. Il comunicato ufficiale numero 13, pubblicato lunedì 26 ottobre, contiene le decisioni adottate dall’avvocato Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’AIA Moreno Frigerio.

Quattro i calciatori squalificati per una giornata, mentre sono tre le società sanzionate economicamente, per un totale di 8.500 euro di ammende. Nessun provvedimento nei confronti del Palermo per il materiale pirotecnico utilizzato dai propri sostenitori durante la sfida contro la Carrarese.





Tra le decisioni più importanti in vista del turno infrasettimanale spicca la squalifica di Arturo Calabresi del Pisa, che salterà la partita contro il Palermo, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 19.

Palermo, nessuna sanzione per i fumogeni. Pisa senza Calabresi

Il Giudice Sportivo ha esaminato anche il comportamento delle tifoserie durante l’ottava giornata.

Nel comunicato viene specificato che i sostenitori di Arezzo, Avellino, Benevento, Hellas Verona, Modena e Palermo hanno introdotto e utilizzato nei rispettivi settori materiale pirotecnico, tra cui petardi, fumogeni e bengala.

Tuttavia, considerata la sussistenza delle circostanze previste dall’articolo 29, comma 1, lettere a), b) e d) del Codice di Giustizia Sportiva, non sono state adottate sanzioni nei confronti delle sei società per questi episodi.

Il Palermo, dunque, non ha ricevuto ammende per il comportamento dei propri sostenitori nella gara vinta 2-1 contro la Carrarese.

Diversa la situazione del Pisa, che dovrà fare a meno di Arturo Calabresi nella prossima sfida contro i rosanero.

Il difensore è stato fermato per una giornata effettiva di gara dopo aver raggiunto la quinta sanzione disciplinare, essendo già diffidato. La motivazione riportata nel comunicato è il comportamento non regolamentare in campo.

Per la formazione toscana arriva anche un’ammenda di 1.000 euro, dovuta al ritardo ingiustificato di circa un minuto nell’inizio del primo tempo della partita contro l’Hellas Verona.

Serie B, quattro squalificati: Curto, Fiori, Lella e Calabresi

Sono quattro i calciatori che dovranno saltare la nona giornata di campionato.

Tre sono stati espulsi durante le rispettive partite, mentre Calabresi è stato squalificato per cumulo di ammonizioni.

Calciatori espulsi – Una giornata di squalifica

Marco Curto (Empoli): per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. Antonio Fiori (Cesena): per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco.

per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco. Nunzio Lella (Hellas Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco.

Calciatori non espulsi – Una giornata di squalifica

Arturo Calabresi (Pisa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato, quinta sanzione.

Le decisioni avranno conseguenze sulle scelte degli allenatori nel turno infrasettimanale. L’Empoli perderà Curto per la trasferta contro il Cesena, che a sua volta non potrà contare su Fiori. Il Verona dovrà rinunciare a Lella contro la Juve Stabia, mentre il Pisa affronterà il Palermo senza Calabresi.

Ammende alle società: 5.000 euro al Padova, 2.500 al Südtirol e 1.000 al Pisa

Il Giudice Sportivo ha disposto tre sanzioni economiche a carico delle società.

Padova – Ammenda di 5.000 euro

La società biancoscudata è stata multata per i cori rivolti dai propri sostenitori alla tifoseria avversaria durante la partita contro l’Avellino.

Nel comunicato si legge che la sanzione è stata inflitta «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto cori beceri ai sostenitori della squadra avversaria».

La pena è stata attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.

Südtirol – Ammenda di 2.500 euro

La società altoatesina è stata sanzionata per il lancio di tre bottigliette nel recinto di gioco da parte dei propri sostenitori al 48° minuto del secondo tempo della gara contro la Sampdoria.

Anche in questo caso è stata applicata l’attenuante prevista dall’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.

Pisa – Ammenda di 1.000 euro

La società nerazzurra è stata punita a titolo di responsabilità oggettiva per aver ritardato ingiustificatamente di circa un minuto l’inizio del primo tempo della partita contro l’Hellas Verona.

Il totale delle ammende comminate alle società ammonta a 8.500 euro.

Serie B, tutti i calciatori ammoniti: due nuovi diffidati

Il comunicato contiene anche l’elenco completo dei calciatori ammoniti nell’ottava giornata, suddivisi in base alla motivazione e al numero di sanzioni accumulate.

Per proteste nei confronti degli ufficiali di gara

Seconda sanzione:

Pietro Beruatto (Benevento)

Gabriele Gori (Ascoli)

Prima sanzione:

Mattia Tirelli (Virtus Entella)

Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

Ammonizione con diffida – Quarta sanzione:

Manuel Cicconi (Sampdoria)

Giovanni Giunti (Padova)

Terza sanzione:

Giacomo Stabile (Südtirol)

Seconda sanzione:

Gabriele Alesi (Catanzaro)

Leonardo Benedetti (Virtus Entella)

Lorenzo Caferri (L.R. Vicenza)

Stefano Cella (Mantova)

Lapo Deli (Empoli)

Stefan Gartenmann (Sampdoria)

Mihajlo Ilić (Cesena)

Filippo Oliana (Carrarese)

Stefano Scognamillo (Benevento)

Andrea Tiritiello (Virtus Entella)

Luka Topalovic (Carrarese)

Simone Trimboli (Mantova)

Prima sanzione:

Tommaso Del Lungo (Mantova)

Federico Agustin Gattoni (Ascoli)

Riccardo Marchizza (L.R. Vicenza)

Gabriele Piccinini (Pisa)

Matteo Spinaccè (Mantova)

Per comportamento non regolamentare in campo

Terza sanzione:

Pietro Fusi (Padova)

Seconda sanzione:

Bodin Tomasevic (Mantova)

Prima sanzione:

Mattia Alborghetti (Virtus Entella)

Rosen Petkov Božhinov (Pisa)

Leonardo Candellone (Juve Stabia)

Luigi Cuppone (Virtus Entella)

Allenatori, Modesto entra in diffida

Il Giudice Sportivo ha adottato un provvedimento disciplinare anche nei confronti di un allenatore.

Francesco Antonio Modesto (Mantova) ha ricevuto un’ammonizione con diffida, avendo raggiunto la quarta sanzione.

Il tecnico della formazione lombarda entra dunque nell’elenco dei diffidati e rischia una squalifica in caso di un’ulteriore ammonizione.

Dirigenti, ammonito Moscaritolo dell’Avellino

Per quanto riguarda i dirigenti, il comunicato riporta un solo provvedimento.

Antonio Moscaritolo (Avellino) è stato ammonito, ricevendo la prima sanzione disciplinare della stagione.

Serie B, i risultati dell’ottava giornata

Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo riepiloga anche i risultati delle dieci gare disputate tra venerdì 23 e domenica 25 ottobre.

Partita Risultato Arezzo-Benevento 0-3 Avellino-Padova 0-1 Catanzaro-Ascoli 1-6 Cremonese-Juve Stabia 0-1 Empoli-L.R. Vicenza 0-2 Hellas Verona-Pisa 1-1 Modena-Cesena 3-0 Palermo-Carrarese 2-1 Südtirol-Sampdoria 1-1 Virtus Entella-Mantova 0-1

Pisa-Palermo, Calabresi salta la sfida contro la capolista

Tra le decisioni disciplinari dell’ottava giornata, quella che interessa maggiormente il Palermo riguarda la squalifica di Arturo Calabresi.

Il Pisa dovrà affrontare la formazione di Filippo Inzaghi senza il proprio difensore, fermato per una giornata dopo la quinta ammonizione stagionale.

La sfida dell’Arena Garibaldi, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 19, metterà di fronte il Palermo capolista con 22 punti e il Pisa quinto a quota 14.

I rosanero arrivano all’appuntamento ancora imbattuti, dopo sette vittorie e un pareggio nelle prime otto giornate.

Il provvedimento del Giudice Sportivo rappresenta dunque un’assenza importante per la formazione nerazzurra, mentre il Palermo non registra squalificati nel comunicato relativo all’ultima giornata.

Le decisioni disciplinari sono state pubblicate con riserva di eventuali ulteriori provvedimenti, come specificato dalla Lega Serie B, in attesa del completamento degli accertamenti previsti.