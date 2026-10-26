Empoli, Andreoletti presenta la sfida con il Cesena: «Non basta più l’impegno, dobbiamo alzare il livello. Recuperati quasi tutti»

L’Empoli cerca una svolta dopo la sconfitta casalinga contro il Vicenza. La formazione toscana si prepara ad affrontare il Cesena nella nona giornata del campionato di Serie B 2026/27, con l’obiettivo di ritrovare risultati e prestazioni convincenti dopo un avvio di stagione complicato.

Alla vigilia della trasferta, Matteo Andreoletti, allenatore dell’Empoli, ha analizzato il momento della squadra attraverso i canali ufficiali del club. Il tecnico ha sottolineato la necessità di migliorare la qualità del gioco, mantenendo l’intensità e lo spirito di sacrificio mostrati finora.





Buone notizie arrivano dall’infermeria: la rosa è praticamente al completo, con l’unica eccezione dello squalificato Curto.

Andreoletti: «L’impegno non basta più, serve maggiore qualità»

Il tecnico azzurro ha aperto il proprio intervento con un’analisi delle difficoltà attraversate dalla squadra, spiegando come il solo atteggiamento positivo non sia sufficiente per ottenere risultati in un campionato competitivo come la Serie B.

«Penso che in questo momento non basti più il solo impegno per uscire da questa situazione. Dal punto di vista dell’atteggiamento e dell’abnegazione i ragazzi sono stati encomiabili».

Andreoletti ha poi evidenziato gli aspetti sui quali l’Empoli deve compiere un salto di qualità.

«Però la Serie B non ti permette più di accontentarti dell’impegno, ma devi alzare il livello dal punto di vista tecnico. E anche dell’attenzione, perché non possiamo avere amnesie o commettere errori palesi come accaduto nella scorsa partita».

Parole che rappresentano un richiamo preciso alla squadra, chiamata a ridurre gli errori individuali e collettivi che hanno condizionato le ultime prestazioni.

«Contro il Cesena voglio una prestazione superiore a quella con il Vicenza»

L’allenatore ha quindi indicato quale tipo di risposta si aspetta dai propri giocatori nella prossima partita.

«Abbiamo la voglia di fare una prestazione di grande intensità, che abbiamo sempre avuto, grande determinazione, ma anche una gara qualitativamente superiore rispetto a quella con il Vicenza».

La sconfitta contro la formazione veneta ha lasciato amarezza nell’ambiente empolese, ma Andreoletti vuole trasformare la delusione in una reazione immediata.

L’obiettivo è abbinare alla determinazione una maggiore precisione nelle giocate e una gestione più attenta dei momenti decisivi della partita.

Cesena reduce dal derby perso con il Modena: «Avrà voglia di reagire»

Andreoletti ha dedicato attenzione anche al prossimo avversario, reduce dalla pesante sconfitta per 3-0 nel derby contro il Modena.

Il tecnico dell’Empoli si aspetta una formazione particolarmente motivata, ma è convinto che la propria squadra abbia le qualità necessarie per affrontare l’impegno.

«Abbiamo voglia di scendere in campo e di essere protagonisti in positivo, cosa che nella scorsa gara non siamo stati».

Poi il riferimento alla sfida contro i bianconeri:

«C’è la voglia di tornare a giocare per fare una prestazione gagliarda contro una squadra che vorrà dire la sua dopo aver perso il derby con il Modena: noi, però, abbiamo le caratteristiche e la volontà per disimpegnarci al meglio».

Una partita che metterà dunque di fronte due squadre intenzionate a reagire alle rispettive sconfitte dell’ottava giornata.

Empoli, infermeria quasi vuota: «Recuperati praticamente tutti»

Le notizie più incoraggianti per Andreoletti arrivano dalle condizioni della rosa.

L’allenatore ha confermato il recupero di quasi tutti gli elementi dell’organico, pur precisando che alcuni giocatori non hanno ancora raggiunto la migliore condizione atletica.

«Arriveremo al confronto stando bene, abbiamo recuperato praticamente tutti i calciatori».

Il tecnico ha quindi chiarito la situazione dei singoli.

«Chiaro che qualcuno non sarà al 100% e non avrà i novanta minuti nelle gambe, ma il fatto di avere tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione di Curto squalificato, è uno degli spunti più positivi per questa gara».

L’assenza del difensore, espulso nella partita contro il Vicenza, rappresenta dunque l’unica indisponibilità segnalata dall’allenatore.

Il recupero degli altri calciatori permetterà ad Andreoletti di avere maggiori alternative nella scelta della formazione e nella gestione dei cambi.

Empoli, a Cesena per invertire la rotta

La formazione toscana arriva alla nona giornata con 7 punti in classifica, dopo un avvio di campionato caratterizzato da due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte.

Il Cesena, invece, occupa una posizione leggermente migliore con 8 punti, ma è reduce dalla pesante battuta d’arresto contro il Modena.

Per entrambe le squadre sarà un appuntamento importante nella ricerca di continuità.

Andreoletti ha individuato con chiarezza la strada da seguire: mantenere l’impegno e l’intensità mostrati finora, ma aggiungere maggiore qualità tecnica, attenzione e concretezza.

La sfida contro il Cesena rappresenterà quindi un banco di prova per verificare se l’Empoli sarà riuscito a trasformare le indicazioni del proprio allenatore in una prestazione più efficace.