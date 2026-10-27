Corriere dello Sport: “Pisa-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi cambia quattro uomini, Estevez e Mazzitelli dal 1’”

Il Palermo si prepara alla trasferta contro il Pisa, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 19 all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Come riportato dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi è pronto a modificare lo schieramento iniziale rispetto alla vittoria contro la Carrarese, puntando su un centrocampo più solido e su alcune novità in difesa.

Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, davanti a Perin dovrebbe essere confermata la coppia centrale composta da Bani e Ceccaroni, con Augello sulla sinistra e il ritorno di Pierozzi sulla corsia destra. Le principali novità riguarderebbero la mediana, dove Estevez e Mazzitelli sono favoriti per partire titolari al posto di Segre e Ranocchia. Sulla trequarti spazio a Hernani, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere confermato con Johnsen, Vavassori e Pohjanpalo.





Come evidenzia il Corriere dello Sport, resta da valutare la situazione di Palumbo, il cui recupero appare ancora incerto. Tra gli indisponibili figurano anche Joronen, Strefezza e Barba. Il tecnico rosanero potrebbe dunque sfruttare la profondità della rosa per gestire le energie in una fase particolarmente intensa del calendario.

Sul fronte opposto, il Pisa di Paolo Bianco dovrebbe schierarsi con Confente tra i pali e una difesa composta da Canestrelli, Primasso e Angori. A centrocampo spazio a Zanon, Correia, Leone e Léris, con Moreo e Rao a supporto di Pittarello. Secondo il Corriere dello Sport, Canestrelli è pronto a rientrare al posto dello squalificato Calabresi, mentre rimangono da verificare le condizioni di Tramoni.

Le probabili formazioni di Pisa-Palermo

PISA (3-4-2-1): Confente; Canestrelli, Primasso, Angori; Zanon, Correia, Leone, Léris; Moreo, Rao; Pittarello.

Allenatore: Paolo Bianco.

A disposizione: Scuffet, Loria, Bozhinov, Caracciolo, Coppola, Denoon, Loyola, Vural, Piccinini, Esteves, Marras, Ferrah, Petagna.

Squalificati: Calabresi.

Indisponibili: Buffon, Lusuardi.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Mazzitelli, Estevez; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Nespola, Fortin, Peda, Bozzolan, Cassandro, Magnani, Gomes, Segre, Ranocchia, Gyasi, Gabrielloni.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Joronen, Strefezza, Barba, Palumbo (da valutare).

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Assistenti: Tegoni e Colaianni.

Quarto ufficiale: Arena.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Cosa.

Stadio: Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, Pisa.

Data e orario: mercoledì 28 ottobre 2026, ore 19.

Diretta TV: DAZN, Prime Video e OneFootball TV