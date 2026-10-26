Palermo, Vavassori celebra sui social il gol contro la Carrarese: «Passione» (FOTO)

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
palermo carrarese 2-1 (84)

Dominic Vavassori si gode il momento e celebra sui social la vittoria del Palermo contro la Carrarese. Il giovane attaccante rosanero, protagonista del successo per 2-1 al Renzo Barbera grazie alla rete decisiva, ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcuni scatti della partita, accompagnandoli con una parola significativa: «Passion» (passione), seguita da un cuore rosa, uno nero e alcune scintille.

Nel post pubblicato dal numero 9 del Palermo, la prima fotografia immortala proprio l’esultanza dopo il gol, con Vavassori che corre portando una mano all’orecchio, seguito dai compagni di squadra.


Un momento di grande entusiasmo per il giovane calciatore, sempre più protagonista della formazione allenata da Filippo Inzaghi. La rete contro la Carrarese ha permesso al Palermo di conquistare la quarta vittoria consecutiva e consolidare il primato in classifica.

Un messaggio breve ma significativo, quello pubblicato da Vavassori, che attraverso i social ha voluto condividere tutta la propria gioia per un’altra serata da protagonista in maglia rosanero.

 

 

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Un post condiviso da Dominic vavassori (@vavassoridominic)

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