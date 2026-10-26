Pisa-Palermo verso il tutto esaurito, settore ospiti sold out. Arena pronta per il ritorno di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
stadio-arena-garibaldi-pisa-calcio (1)

Si preannuncia una serata di grande entusiasmo all’Arena Garibaldi per la sfida tra Pisa e Palermo, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 19. Come riportato da SestaPorta.news, la prevendita procede spedita verso il tutto esaurito, con il settore ospiti già sold out e una disponibilità sempre più limitata nei settori riservati ai sostenitori nerazzurri.

Secondo quanto evidenziato da SestaPorta.news, dalla mappa di vendita si può stimare che restino circa 1.000-1.500 biglietti. Considerando una capienza di 12.500 spettatori, sarebbero dunque tra 11.000 e 11.500 i posti già occupati o comunque non più disponibili sul circuito di vendita. Si tratta di una stima indicativa e non di un dato ufficiale sui tagliandi venduti.


Il quadro descritto da SestaPorta.news conferma la grande attesa per l’incontro. La Curva Nord risulta già esaurita attraverso gli abbonamenti, mentre in Curva Sud rimangono gli ultimi posti disponibili. Disponibilità ridotta anche in Gradinata e Tribuna inferiore. Da Palermo arriverà un settore ospiti completamente esaurito, pronto a sostenere la formazione allenata da Filippo Inzaghi.

Come sottolinea ancora SestaPorta.news, la partita avrà un significato particolare anche per il ritorno all’Arena di Inzaghi, protagonista della promozione del Pisa in Serie A. I nerazzurri di Paolo Bianco arrivano all’appuntamento dopo la vittoria contro la Cremonese e il pareggio di Verona, risultati che hanno alimentato la fiducia dell’ambiente in vista della sfida contro la capolista imbattuta.

Altre notizie

palermo carrarese 2-1 (84)

Palermo, Vavassori celebra sui social il gol contro la Carrarese: «Passione» (FOTO)

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (11)

Palermo, Inzaghi presenta la sfida contro il Pisa: conferenza stampa martedì al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
palermo carrarese 2-1 (125)

Palermo-Carrarese, Dennis Johnsen eletto Player of the Match: 5 gol e 5 assist in campionato

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
IMG-20261026-WA0002(1).jpg

Serie B, torna la campagna #mettiviailcellulare: negli stadi un messaggio contro la dipendenza digitale

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (68) spogliatoi

Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta verso il Pisa: recovery per i titolari, possesso palla e partitelle per il gruppo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
Screenshot 2026-10-26 151822

Bologna-Palermo, da mercoledì biglietti in vendita per gli ottavi di Coppa Italia: prezzi a partire da 15 euro

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
palermo carrarese 2-1 (120)

Palermo-LR Vicenza, biglietti in vendita: prezzi da 26 euro per la sfida del 126° anniversario rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
palermo padova 2-1 (95) PALLONE

Serie B, Giudice Sportivo: Palermo senza sanzioni, Pisa perde Calabresi. Quattro squalificati e multe per 8.500 euro. Tutte le decisioni

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Empoli, Andreoletti presenta la sfida con il Cesena: «Non basta più l’impegno, dobbiamo alzare il livello. Recuperati quasi tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
palermo padova 2-1 (76) calabro

Padova-Südtirol, Calabro: «Non temo nessuno, voglio una squadra pronta alla battaglia. Varas? Vi spiego la mia scelta»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
csm_belotti_8a_potw_73e20ebe8a (1)

Serie B, l’ex Palermo Belotti è il Player of the Week dell’8ª giornata: doppietta col Cesena e un gol ogni 37 minuti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
csm_chiffi_arbitro_f006ad5b1e

Serie B, 9ª giornata: Chiffi arbitra Pisa-Palermo. Rapuano per Mantova-Cremonese, tutte le designazioni arbitrali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026

Ultimissime

stadio-arena-garibaldi-pisa-calcio (1)

Pisa-Palermo verso il tutto esaurito, settore ospiti sold out. Arena pronta per il ritorno di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
palermo carrarese 2-1 (84)

Palermo, Vavassori celebra sui social il gol contro la Carrarese: «Passione» (FOTO)

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (11)

Palermo, Inzaghi presenta la sfida contro il Pisa: conferenza stampa martedì al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
Marsala-Palermo C5

Palermo C5, impresa a Marsala: Polisportiva Dribbling battuta 4-3

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
palermo carrarese 2-1 (125)

Palermo-Carrarese, Dennis Johnsen eletto Player of the Match: 5 gol e 5 assist in campionato

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026