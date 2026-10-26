Pisa-Palermo verso il tutto esaurito, settore ospiti sold out. Arena pronta per il ritorno di Inzaghi

Si preannuncia una serata di grande entusiasmo all’Arena Garibaldi per la sfida tra Pisa e Palermo, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 19. Come riportato da SestaPorta.news, la prevendita procede spedita verso il tutto esaurito, con il settore ospiti già sold out e una disponibilità sempre più limitata nei settori riservati ai sostenitori nerazzurri.

Secondo quanto evidenziato da SestaPorta.news, dalla mappa di vendita si può stimare che restino circa 1.000-1.500 biglietti. Considerando una capienza di 12.500 spettatori, sarebbero dunque tra 11.000 e 11.500 i posti già occupati o comunque non più disponibili sul circuito di vendita. Si tratta di una stima indicativa e non di un dato ufficiale sui tagliandi venduti.





Il quadro descritto da SestaPorta.news conferma la grande attesa per l’incontro. La Curva Nord risulta già esaurita attraverso gli abbonamenti, mentre in Curva Sud rimangono gli ultimi posti disponibili. Disponibilità ridotta anche in Gradinata e Tribuna inferiore. Da Palermo arriverà un settore ospiti completamente esaurito, pronto a sostenere la formazione allenata da Filippo Inzaghi.

Come sottolinea ancora SestaPorta.news, la partita avrà un significato particolare anche per il ritorno all’Arena di Inzaghi, protagonista della promozione del Pisa in Serie A. I nerazzurri di Paolo Bianco arrivano all’appuntamento dopo la vittoria contro la Cremonese e il pareggio di Verona, risultati che hanno alimentato la fiducia dell’ambiente in vista della sfida contro la capolista imbattuta.