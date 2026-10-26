Serie B, 9ª giornata: Chiffi arbitra Pisa-Palermo. Rapuano per Mantova-Cremonese, tutte le designazioni arbitrali

La Serie B 2026/27 torna subito in campo con il primo turno infrasettimanale dopo l’ottava giornata. L’AIA CAN ha ufficializzato le designazioni arbitrali delle dieci partite in programma tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, valide per la nona giornata del campionato cadetto.

L’attenzione è rivolta soprattutto alla sfida tra Pisa e Palermo, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 19. La partita, che vedrà impegnata la capolista rosanero di Filippo Inzaghi sul campo dei nerazzurri, sarà diretta da Daniele Chiffi, con Di Paolo al VAR e Cosso nel ruolo di AVAR.





Tra le altre designazioni spiccano Rapuano per Mantova-Cremonese e Perenzoni per L.R. Vicenza-Modena, due incontri che coinvolgono squadre impegnate nella parte alta della classifica.

Pisa-Palermo, arbitra Chiffi: la squadra arbitrale completa

Il Palermo arriva alla trasferta di Pisa dopo il successo per 2-1 contro la Carrarese, che ha permesso ai rosanero di raggiungere quota 22 punti e consolidare il primato in classifica.

La formazione toscana, invece, è reduce dal pareggio per 1-1 contro l’Hellas Verona e occupa il quinto posto con 14 punti.

Per la sfida di mercoledì l’AIA ha designato Chiffi, che sarà affiancato dagli assistenti Tegoni e Colaianni. Il quarto ufficiale sarà Arena, mentre in sala VAR opereranno Di Paolo e Cosso.

Pisa-Palermo – Mercoledì 28 ottobre, ore 19.00

Arbitro: Chiffi

Chiffi Assistenti: Tegoni e Colaianni

Tegoni e Colaianni Quarto ufficiale: Arena

Arena VAR: Di Paolo

Di Paolo AVAR: Cosso

Mantova-Cremonese a Rapuano, Vicenza-Modena a Perenzoni

Tra le partite più interessanti del turno figura Mantova-Cremonese, in programma martedì alle ore 20.

La formazione di Francesco Modesto, seconda con 17 punti, cercherà di confermare il proprio rendimento contro una Cremonese reduce dalla sconfitta casalinga contro la Juve Stabia.

A dirigere l’incontro sarà Rapuano, coadiuvato dagli assistenti Ceolin e Laghezza. Drigo sarà il quarto ufficiale, con Paterna al VAR e Giua all’AVAR.

Sempre martedì alle ore 20 si disputerà L.R. Vicenza-Modena, affidata a Perenzoni. Gli assistenti saranno Vecchi e Garzelli, il quarto ufficiale Diop, mentre Maggioni e Meraviglia saranno rispettivamente VAR e AVAR.

Il Modena arriva all’appuntamento dopo il successo per 3-0 contro il Cesena, trascinato dalla doppietta dell’ex Palermo Andrea Belotti.

Serie B, tutte le designazioni arbitrali della 9ª giornata

Martedì 27 ottobre

Partita Orario Arbitro Benevento-Catanzaro 19.00 Poli Ascoli-Sampdoria 20.00 Di Bello Cesena-Empoli 20.00 Perri L.R. Vicenza-Modena 20.00 Perenzoni Mantova-Cremonese 20.00 Rapuano Padova-Südtirol 20.00 Mazzoni Virtus Entella-Avellino 20.00 Galipò

Mercoledì 28 ottobre

Partita Orario Arbitro Pisa-Palermo 19.00 Chiffi Carrarese-Arezzo 20.00 Di Loreto Juve Stabia-Hellas Verona 20.00 Allegretta

Le squadre arbitrali complete della nona giornata

Benevento-Catanzaro – Martedì ore 19.00

Arbitro: Poli. Assistenti: Berti e Bianchini. Quarto ufficiale: Mucera. VAR: Rutella. AVAR: Guida. VAR e AVAR opereranno dallo stadio Vigorito di Benevento.

Ascoli-Sampdoria – Martedì ore 20.00

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Mokhtar e Monaco. Quarto ufficiale: Crezzini. VAR: Massimi. AVAR: Del Giovane. VAR e AVAR opereranno dallo stadio Del Duca di Ascoli.

Cesena-Empoli – Martedì ore 20.00

Arbitro: Perri. Assistenti: Laudato e Russo. Quarto ufficiale: Ferrieri Caputi. VAR: Baroni. AVAR: Dionisi.

L.R. Vicenza-Modena – Martedì ore 20.00

Arbitro: Perenzoni. Assistenti: Vecchi e Garzelli. Quarto ufficiale: Diop. VAR: Maggioni. AVAR: Meraviglia. VAR e AVAR opereranno dallo stadio Menti di Vicenza.

Mantova-Cremonese – Martedì ore 20.00

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Ceolin e Laghezza. Quarto ufficiale: Drigo. VAR: Paterna. AVAR: Giua.

Padova-Südtirol – Martedì ore 20.00

Arbitro: Mazzoni. Assistenti: Bercigli e Gentile. Quarto ufficiale: Calzavara. VAR: Pezzuto. AVAR: Prontera.

Virtus Entella-Avellino – Martedì ore 20.00

Arbitro: Galipò. Assistenti: Rinaldi e Pistarelli. Quarto ufficiale: Pacella. VAR: Volpi. AVAR: Di Vuolo.

Pisa-Palermo – Mercoledì ore 19.00

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Tegoni e Colaianni. Quarto ufficiale: Arena. VAR: Di Paolo. AVAR: Cosso.

Carrarese-Arezzo – Mercoledì ore 20.00

Arbitro: Di Loreto. Assistenti: Barone e Pedone. Quarto ufficiale: Turrini. VAR: Prontera. AVAR: Maggioni.

Juve Stabia-Hellas Verona – Mercoledì ore 20.00

Arbitro: Allegretta. Assistenti: Zanellati e Chiavaroli. Quarto ufficiale: Palmieri A. VAR: Dionisi. AVAR: Paganessi.

Palermo, trasferta a Pisa per difendere il primato

La nona giornata rappresenta un altro passaggio importante per il Palermo, che guida la classifica con 22 punti, cinque di vantaggio sul Mantova e sei sul Modena.

I rosanero saranno chiamati a confermare l’imbattibilità stagionale contro il Pisa, una delle formazioni che puntano alle posizioni di vertice.

La designazione di Chiffi completa il quadro organizzativo di una sfida che si preannuncia particolarmente interessante nella corsa alla promozione.