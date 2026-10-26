Palermo Futsal Club, prima vittoria in campionato: i rosa superano l’Isola C5

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
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Prima vittoria in campionato per il Palermo Futsal Club, che supera l’Isola C5 con il risultato di 2-1 al termine di una gara combattuta e ricca di occasioni. Un successo importante per i ragazzi di Mister Gentile, che conquistano i primi tre punti stagionali e scavalcano proprio l’Isola in classifica. A decidere l’incontro sono le reti di D’Anna e Fiorentino, entrambe arrivate nel corso della prima frazione di gioco.

Primo tempo


La prima frazione di gioco si apre nel migliore dei modi per il Palermo Futsal Club, che dopo appena un minuto trova subito il gol del vantaggio. A sbloccare il risultato è D’Anna, bravo a finalizzare uno schema su calcio di punizione e a portare avanti i rosanero.

Il Palermo continua ad attaccare e prova a imporre il proprio ritmo, rendendosi pericoloso dalle parti della difesa avversaria. Nonostante la pressione dei padroni di casa, però, l’Isola riesce a trovare il gol del pareggio con Giambona, che sorprende la retroguardia rosanero con una conclusione dalla distanza e firma l’1-1.

La reazione dei ragazzi di Mister Gentile è immediata. Il Palermo torna subito in avanti e trova il nuovo vantaggio grazie a un altro schema su palla inattiva. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Baucina batte rapidamente e serve Fiorentino, che si fa trovare pronto e realizza la rete del 2-1.

I rosanero riescono così a riportarsi avanti nel punteggio, chiudendo la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-1.

Secondo tempo

La ripresa si apre con ritmi elevati e numerose occasioni da entrambe le parti. L’Isola prova a reagire e a riportare il risultato in equilibrio, ma trova sulla propria strada un attento Carollo, protagonista di ottimi interventi che permettono al Palermo di mantenere il vantaggio.

Dall’altra parte, i rosanero non rinunciano ad attaccare e cercano con insistenza la rete che potrebbe chiudere definitivamente l’incontro. Fiorentino, Louati e La Fiura si rendono pericolosi in più occasioni, andando vicini al gol del 3-1 senza però riuscire a concretizzare le opportunità create.

La gara resta aperta e combattuta fino agli ultimi minuti, con continui capovolgimenti di fronte e le due formazioni determinate a trovare la via della rete. Nel finale l’Isola prova il tutto per tutto, schierando il quinto uomo di movimento nel tentativo di scardinare la difesa rosanero e raggiungere il pareggio.

Il Palermo, però, resiste alla pressione degli avversari e riesce a difendere il prezioso vantaggio fino al triplice fischio, conquistando la prima vittoria del proprio campionato.

Tre punti fondamentali per il Palermo Futsal Club, che rompe il ghiaccio in campionato e supera l’Isola in classifica. Un successo costruito grazie alle reti di D’Anna e Fiorentino nel primo tempo, ma anche alla solidità mostrata nella ripresa e agli interventi decisivi di Carollo. Una vittoria che permette ai ragazzi di Mister Gentile di guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni stagionali.

Prossimo appuntamento per il Palermo Futsal Club, che sabato affronterà il Bonifato Alcamo. Fischio d’inizio alle ore 17:00.

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