Palermo C5 travolgente, 6-0 al Sant’Isidoro. I rosanero continuano a scalare la classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2026
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Nell’ottava giornata di andata del girone A di Serie C1, la formazione rosanero, tra le mura amiche del “Pala Don Bosco“, supera con un perentorio 6-0 il Sant’Isidoro Bagheria, conquistando tre punti preziosi e confermando il proprio momento positivo.

Una vittoria costruita con qualità, concretezza e determinazione dalla squadra guidata dal tandem Speciale e Rappa, capace di imporre il proprio gioco e di trovare la via del gol con grande efficacia.


Il primo tempo si chiude sul 2-0 in favore del Palermo C5, che indirizza subito la gara grazie a una prestazione attenta e convincente. 

Nella ripresa i rosanero aumentano ulteriormente i giri del motore, trovando altre quattro reti e mettendo definitivamente al sicuro il risultato.

A prendersi la scena è Musso, autore di una doppietta. Completano il tabellino dei marcatori Di Maria, capitan Giannola, Daricca e Russo.

Un successo importante non soltanto per il risultato, ma anche per il morale e per la classifica. 

Il Palermo Calcio a5 continua infatti la propria risalita verso le zone alte, dimostrando di avere ritrovato ritmo, fiducia e quella concretezza necessaria per essere anche quest’anno un’assoluta protagonista del torneo.

Sei reti, tre punti e tanta voglia di continuare a crescere: la compagine rosanero lancia un altro segnale al campionato.

Al di là della festa per la convincente vittoria, resta però spazio per un pensiero di grande sportività. 

La società del patron Messeri, lo staff tecnico e i giocatori del Palermo C5 hanno voluto rivolgere un caloroso augurio di pronta e completa guarigione a Paolo Scalavino, giocatore del Sant’Isidoro, vittima di un brutto infortunio nel corso della gara.

Gli accertamenti medici chiariranno l’entità dell’infortunio. 

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