Palermo C5, un’espulsione cambia la gara: il Pioppo dilaga 6-2

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026
Palermo C5 sconfitta Pioppo

Doveva essere la gara del riscatto dopo l’amaro esordio stagionale contro l’Atletico Monreale, ma per il Palermo Calcio a 5 arriva un’altra pesante battuta d’arresto.

Al Pala Don Bosco, nella seconda giornata di campionato, i rosanero cedono 6-2 al Pioppo, formazione organizzata e ben guidata da mister Basile, al termine di una partita dai due volti.


 

Primo Tempo:

L’avvio sorride agli ospiti, che sbloccano il risultato con Quinario, portandosi sull’1-0. Il Palermo, però, non si disunisce e reagisce con personalità, prendendo progressivamente in mano il pallino del gioco. A firmare il pareggio è Russo, che ristabilisce l’equilibrio e permette ai rosanero di chiudere il primo tempo sull’1-1.

 

Secondo Tempo:

Nella ripresa la squadra di coach Rizzo completa la rimonta ancora con Russo, autore della doppietta personale e del gol del momentaneo 2-1 che sembra indirizzare la gara sui binari giusti. I padroni di casa continuano a spingere, creando diverse occasioni, ma trovano sulla loro strada un estremo difensore del Pioppo in giornata di grazia, decisivo nel mantenere i suoi in partita.

L’episodio che cambia il match arriva poco dopo: Davì, sotto gli occhi del direttore di gara, reagisce con un calcio a un avversario e viene espulso.

Con l’uomo in più il Pioppo prende coraggio e ribalta completamente l’inerzia dell’incontro.

Gli ospiti trovano prima il 2-2 con Ferrara, poi mettono la freccia grazie alla doppietta di Guarino, autore delle reti del 3-2 e del 4-2.

Nel finale il Palermo tenta il tutto per tutto ricorrendo al power play, ma la scelta si rivela controproducente: il Pioppo ne approfitta e dilaga con Alongi, che firma il 5-2, e con Affaticato, autore del definitivo 6-2.

La partita si chiude in un clima nervoso. Nel parapiglia che precede il triplice fischio arriva anche l’espulsione di Musso, che sarà costretto a saltare il prossimo impegno.

 

Per il Palermo C5 è una sconfitta pesante, sia nel punteggio sia per come è maturata.

Dopo aver dato l’impressione di poter controllare la gara, i rosanero hanno pagato a caro prezzo l’inferiorità numerica e hanno perso lucidità nei momenti decisivi. Adesso sarà fondamentale archiviare in fretta questo passo falso, analizzare gli errori e ripartire.

Il calendario offrirà subito un’occasione di riscatto: al Pala Don Bosco arriverà il Palermo Futsal Club, sfida nella quale la compagine rosanero sarà chiamata a conquistare i primi punti della stagione.

 

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