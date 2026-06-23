Partinicaudace, Filippi torna a casa: l’ex Palermo guiderà i neroverdi in Eccellenza

Il Partinicaudace affida la propria panchina a un tecnico che conosce bene la storia e l’identità del club. La società neroverde ha ufficializzato l’ingaggio di Giacomo Filippi, allenatore partinicese che torna nella sua città per guidare la squadra nel prossimo campionato di Eccellenza siciliana.

Per Filippi si tratta di una scelta dal forte valore simbolico. Nato a Partinico il 27 ottobre 1975, è cresciuto nel settore giovanile del Partinicaudace prima di intraprendere una carriera da calciatore che lo ha portato a vestire le maglie di diverse società professionistiche tra Serie B e Serie C, tra cui Marsala, Treviso, Taranto, Foggia, Gela e Trapani.





Conclusa l’esperienza sul campo, ha iniziato il proprio percorso da allenatore nel 2013 alla guida dell’Under 17 del Trapani. Successivamente ha lavorato come vice di Roberto Boscaglia nelle esperienze con Brescia, Novara, Virtus Entella e Palermo, accumulando un bagaglio importante tra calcio professionistico e campionati nazionali.

La notorietà arriva soprattutto nel febbraio del 2021, quando viene promosso alla guida del Palermo. In quella stagione conduce i rosanero ai playoff di Serie C, ottenendo la conferma e contribuendo alla crescita di un gruppo che avrebbe poi ritrovato la Serie B.

Dopo le successive esperienze con Viterbese e Recanatese, Filippi ha deciso di accettare la proposta del Partinicaudace, sposando un progetto che punta a recitare un ruolo importante nel prossimo campionato di Eccellenza siciliana, categoria sempre più competitiva e ricca di piazze ambiziose.

L’arrivo dell’allenatore rappresenta un segnale forte da parte della dirigenza neroverde. Affidarsi a un tecnico con un passato importante tra professionismo e settore giovanile significa alzare l’asticella delle ambizioni e costruire una squadra capace di essere protagonista nel torneo regionale.

Per Filippi si apre così una nuova sfida professionale, ma anche un ritorno alle origini. Un legame con Partinico che adesso si rinnova dalla panchina, con l’obiettivo di riportare il Partinicaudace ai vertici dell’Eccellenza siciliana e regalare nuove soddisfazioni ai tifosi neroverdi.