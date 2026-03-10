Palermo Futsal Club, non basta il primo tempo: sconfitta contro la capolista
Dopo tre risultati utili consecutivi si ferma il Palermo Futsal Club. Finisce 6-1 contro la capolista Akragas, nonostante l’ottimo primo tempo dei rosanero. La prima frazione si chiude sul 2-1 per i padroni di casa, con la rete decisiva arrivata a soli 20 secondi dall’intervallo. Nel secondo tempo il Palermo paga la stanchezza e si sgretola, con la capolista che dilaga. Per i rosanero a segno Gennaro.
Primo tempo
Prima frazione di gioco molto equilibrata. Morrione si rende protagonista di grandi parate, mentre i rosanero rispondono con Gennaro, che mette in difficoltà Castiglione in più di un’occasione. I padroni di casa si rendono pericolosi con Colore, che sfida più volte la difesa rosanero.
La partita si sblocca con Mosca: il numero 5 della capolista entra in area e batte Morrione sul primo palo. Chinnici prima e Morrione poi salvano sulla linea su conclusioni dell’Akragas praticamente già destinate in rete.
Nel momento migliore dei padroni di casa arriva però il pareggio degli ospiti: Chinnici dalla difesa serve Gennaro, che controlla di petto e, con un movimento da pivot, tiene lontano il difensore e batte Castiglione.
Il Palermo prende fiducia e si barrica in difesa, riuscendo a resistere fino a 15 secondi dalla fine del primo tempo, quando Colore trafigge Morrione con un tiro dalla distanza.
Secondo tempo
I secondi 20 minuti si aprono con l’Akragas in controllo. Una palla persa in difesa consente a Cillari di andare in rete, mentre poco dopo Granata, da due passi, non sbaglia. Colore firma la sua doppietta sugli sviluppi di un calcio piazzato, battendo ancora Morrione. Nel finale Sirone, da centrocampo e con il Palermo schierato con il quinto di movimento, chiude definitivamente la partita.
Nonostante il passivo, nella ripresa arrivano anche diverse occasioni per il Palermo. Lucchese, tra i più in forma, semina il panico nella metà campo agrigentina: uno-due con La Fiura e parata di Castiglione. Lo stesso Lucchese, ex Merlo, servito da Gennaro, vede ancora il portiere negargli la gioia del gol. Poco dopo Gennaro, su assist di Lucchese, colpisce anche un palo.
Prossimo appuntamento
Cade quindi in casa dell’Akragas il Palermo Futsal Club di mister Gentile, nonostante una buona prestazione soprattutto nel primo tempo. I rosanero torneranno in campo sabato 14 marzo alle ore 17:00 nella delicata sfida contro il Real Sports.