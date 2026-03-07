Arbitra di 17 anni aggredita durante una gara giovanile: schiaffi e pugno da un dirigente

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 183258

Ancora violenza sui campi di calcio. Un episodio gravissimo scuote il mondo arbitrale dopo l’aggressione subita da una giovane direttrice di gara di appena 17 anni durante una partita di un campionato giovanile. La ragazza, arbitro donna e minorenne, è stata colpita da un dirigente di società con schiaffi e un pugno al volto, riportando lesioni che hanno portato a una prognosi di 45 giorni.

Secondo quanto riferito dall’Associazione Italiana Arbitri, tutto sarebbe nato da una protesta per una decisione arbitrale: la mancata concessione di una rimessa laterale. Il dirigente, dopo aver contestato la scelta con insulti e proteste, è stato espulso dalla giovane arbitra.


A quel punto la situazione è degenerata. L’uomo, invece di lasciare il campo, avrebbe reagito con violenza fisica, colpendo la direttrice di gara prima con diversi schiaffi e poi con un pugno mentre la ragazza cercava di allontanarsi.

Un episodio che ha provocato un’ondata di indignazione nel mondo del calcio. L’Associazione Italiana Arbitri ha espresso «profondo sdegno e indignazione» per quanto accaduto, sottolineando la gravità dell’aggressione.

«Colpire un arbitro rappresenta sempre un fatto gravissimo. Farlo nei confronti di una ragazza di 17 anni impegnata a dirigere una gara giovanile supera ogni limite di civiltà sportiva e umana».

L’AIA ha evidenziato anche il valore educativo che lo sport dovrebbe rappresentare, soprattutto nei campionati giovanili.

«È inaccettabile che chi ricopre un ruolo educativo e di responsabilità nel mondo dello sport si renda protagonista di un gesto tanto vile quanto violento. Ancora più grave è che un episodio di questo tipo si verifichi su un campo di calcio giovanile, che dovrebbe essere innanzitutto luogo di formazione, rispetto e crescita».

L’Associazione ha chiesto che l’episodio venga perseguito con la massima severità e ha invitato tutto il movimento calcistico a prendere una posizione netta contro la violenza nei confronti degli ufficiali di gara.

«Non è più tollerabile assistere a episodi di violenza contro gli arbitri, soprattutto quando a subirli sono giovani direttori di gara».

L’AIA ha inoltre ribadito l’importanza dell’Osservatorio istituito con il Comunicato Ufficiale n. 272/A del 30 aprile 2025 sugli atti di violenza contro gli arbitri, auspicando iniziative concrete per prevenire e contrastare questo fenomeno.

Nel messaggio finale, l’Associazione Italiana Arbitri ha voluto esprimere piena solidarietà alla giovane direttrice di gara.

«Alla giovane collega va l’abbraccio, la piena solidarietà e il sostegno di tutta l’Associazione».

Altre notizie

resizer (2)

Kamarat, la rinascita di Cammarata: «Playoff il nostro obiettivo. Spero che il Palermo vada in A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
390770cd-1c9c-41b7-a317-d8764682ef9e

Palermo Futsal Club, manita al Giudecca: playout a +7

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
palermo ascolo 2-2 (94) bellusci

Bellusci: «Ho speso tanto, oggi faccio il cameriere. Ma non mollo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 27, 2026
1E8A3985-D1E3-411D-A4CE-82720B82468F

Palermo Futsal Club stoico nonostante le assenze: pari contro il Pioppo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
1816669

Santana a sorpresa: l’ex rosa è il nuovo allenatore del Palermo Calcio Popolare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
37f808e4-f086-4de2-a827-8e2ff652510b

Palermo Futsal Club, tra rimonta e gol: pari con la Merlo C5

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
615966111_849229091426983_386247759568974794_n

Seconda Categoria, rissa a Partanna Mondello: Daspo per 13 calciatori

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-09 at 19.42.44

Palermo C5, rosanero sconfitti 4-1 dalla capolista Akragas

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
2F3416A8-9EBA-4FC2-AEA2-D494BBF72D15

Palermo Futsal Club, non basta la super prestazione: sconfitta contro il Bonifato Alcamo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
A0477EB5-E5B6-42C6-A01F-80529CC176C5

Palermo Futsal Club, goleada e vittoria: 11-1 al San Vito

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
a0c42b40-4ac9-428f-8382-e1f45ed72ec4

Palermo Futsal Club, trasferta indigesta ad Agrigento: si infiamma la zona salvezza

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
01e32191-64ca-47d6-af9c-0bcef9e9745c (1)

Palermo Futsal Club, terzo ko di fila: testa all’Agrigento Futsal

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-07 183258

Arbitra di 17 anni aggredita durante una gara giovanile: schiaffi e pugno da un dirigente

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
foschi-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Makinwa e il rosario, l’aggressione dei viados e il calciomercato. Ecco il libro di Rino Foschi: al Palermo Football Meeting la presentazione

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco dopo la sconfitta con lo Spezia: «Artefici del nostro destino. Bene i primi minuti, poi l’espulsione»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
ballardini avellino

Avellino, Ballardini dopo il Padova: «Meritavamo di vincere. La differenza è stata l’atteggiamento»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
cutrone

Serie B, 29ª giornata: cade il Monza a La Spezia, Palermo resta a -6 dalla vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026