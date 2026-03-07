Spezia-Monza 4-2, Donadoni: «In Serie B vinci e perdi con chiunque»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Palermo Spezia 1-0 (88) donadoni

In seguito alla vittoria per 4-2 sul Monza, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dello Spezia, Roberto Donadoni.

«Siamo partiti bene, poi alla prima situazione abbiamo subito gol – ha dichiarato il tecnico -. Non è mai facile riprendere in mano la partita, ma la cosa in cui sono stati bravi i ragazzi è il non disunirsi e il continuare a giocare»


Donadoni ha inoltre aggiunto: «Se giochi le partite e ci metti la giusta personalità senza eccessivo timore, qualcosa viene fuori. Sono stati bravi a pareggiare da 0-2 a 2-2, è stato un bel segnale. Ho detto a loro, oltre ai complimenti, che si può fare ancora di più»

E su cosa si può ancora migliorare, il tecnico non ha dubbi: «Ci sono situazioni in cui si può gestire meglio la palla, senza avere quella eccessiva frenesia nell’allontanare il pericolo, che invece si allontana attraverso il gioco. È stata una buonissima prestazione, che on sposta il nostro intento. Dobbiamo continuare così»

L’allenatore dei bianconeri ha aggiunto il suo commento su come è cambiata la partita dopo l’espulsione di Carboni: «Quando sei in superiorità numerica qualche vantaggio lo hai. Il Monza è rimasto in dieci e quando succede qualcosa perdi, anche se hanno il doppio dei nostri punti e giocatori che sanno gestire i momenti complicati»

Infine, sul campionato cadetto: «Come ho detto nelle passate conferenze, la Serie B è questo: vinci e perdi con chiunque. Non è più facile giocare con chi è in fondo alla classifica, tutti vogliono venire fuori dalla loro situazione e ribaltare la sorte e la fortuna avversa»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
