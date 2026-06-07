Corriere dello Sport: “Hasa-Avellino, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il mercato di Serie B entra nel vivo e tra le società più attive c’è l’Avellino, pronto ad aprire ufficialmente l’era Alessandro Nesta. Il tecnico sarà presentato il 10 giugno, ma intanto la dirigenza biancoverde accelera su diversi obiettivi per rinforzare una rosa che punta a essere protagonista.

Avellino, Hasa e Olzer per la trequarti





Il club irpino è alla ricerca di qualità tra le linee e ha messo nel mirino Luis Hasa, rientrato al Napoli dopo l’ottima esperienza alla Carrarese, e Giacomo Olzer, destinato a lasciare il Pescara.

Resta vivo anche l’interesse per Natan Girma della Reggiana, mentre per l’attacco continuano i contatti per Gabriele Artistico, di proprietà della Lazio, ed Emanuele Pecorino della Juventus.

Sul fronte uscite potrebbe invece chiudersi l’avventura di Cosimo Patierno. L’attaccante, protagonista della scalata dalla Serie C, piace a diversi club della terza serie e il suo addio libererebbe spazio nel reparto offensivo.

Mantova, Gliozzi sempre più vicino

Il Mantova è a un passo dall’accordo triennale con Ettore Gliozzi. L’attaccante lascerà il Modena e dovrebbe rappresentare uno dei principali rinforzi offensivi dei virgiliani.

Vicinissimi anche Jonathan Silva dal Torino, Federico Chinetti dal Como e il portiere greco Fotios Pseftis.

Catanzaro, cresce il valore dei gioielli giallorossi

La cavalcata fino a un passo dalla Serie A ha fatto impennare le quotazioni di diversi protagonisti della stagione del Catanzaro.

Tra i profili più richiesti spiccano Mirko Pigliacelli, Simone Pontisso e Filippo Pittarello, ma l’attenzione dei club di categoria superiore si concentra soprattutto sui giovani Costantino Favasuli e Mattia Liberali, protagonisti di una crescita esponenziale nell’ultimo campionato.

Con Alberto Aquilani sempre più vicino al Sassuolo, il club calabrese si prepara a un’estate molto intensa tra mercato e scelta del nuovo allenatore.

Cesena, Galloppa resta il favorito

L’arrivo di Andrea Mancini come nuovo direttore sportivo potrebbe portare presto novità anche per la panchina bianconera.

Daniele Galloppa resta la prima scelta per sostituire Ashley Cole, anche se la situazione interna al club non è ancora del tutto definita. Più staccati Davide Possanzini e Guido Pagliuca.

Intanto Jonathan Klinsmann continua il percorso di recupero dopo l’infortunio e resta un profilo seguito da diversi club, Palermo compreso.

Empoli, giorni decisivi tra società e panchina

L’Empoli vive settimane cruciali per il proprio futuro. Sul tavolo resta la possibile trattativa con un fondo statunitense interessato a entrare nel capitale del club, con scenari che vanno dall’ingresso come socio di maggioranza fino all’acquisizione totale.

Sul fronte tecnico resta aperto il rebus allenatore. Fabio Caserta non ha ancora ricevuto la conferma definitiva e crescono le candidature di Antonio Buscè e Pietro De Giorgio. Più defilati Marco Turati, Vinicio Espinal ed Emanuele Troise.

Verona, Gilardino resta in pole

In casa Verona continua il pressing per Alberto Gilardino. L’ex campione del mondo resta il principale candidato per la panchina gialloblù, anche se restano da definire alcuni aspetti legati allo staff tecnico.

L’alternativa principale è rappresentata da Marco Baroni, mentre sullo sfondo resta Paolo Bianco qualora dovesse interrompersi il rapporto con il Monza.