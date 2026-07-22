Serie B 2026/27, il cammino del Palermo: ecco il calendario completo del girone d’andata
La Lega Serie B ha ufficializzato il calendario della stagione 2026/27. Il Palermo di Filippo Inzaghi debutterà davanti al proprio pubblico contro la Juve Stabia, mentre chiuderà il girone d’andata in trasferta sul campo del Modena.
Di seguito il calendario completo dell’andata dei rosanero:
1ª giornata – 22 agosto 2026: Palermo-Juve Stabia
2ª giornata – 29 agosto 2026: Arezzo-Palermo
3ª giornata – 5 settembre 2026: Palermo-Sampdoria
4ª giornata – 12 settembre 2026: Avellino-Palermo
5ª giornata – 19 settembre 2026: Palermo-Padova
6ª giornata – 10 ottobre 2026: Empoli-Palermo
7ª giornata – 17 ottobre 2026: Mantova-Palermo
8ª giornata – 24 ottobre 2026: Palermo-Carrarese
9ª giornata – 27 ottobre 2026: Pisa-Palermo (turno infrasettimanale)
10ª giornata – 31 ottobre 2026: Palermo-L.R. Vicenza
11ª giornata – 7 novembre 2026: Ascoli-Palermo
12ª giornata – 21 novembre 2026: Catanzaro-Palermo
13ª giornata – 24 novembre 2026: Palermo-Südtirol (turno infrasettimanale)
14ª giornata – 28 novembre 2026: Palermo-Benevento
15ª giornata – 5 dicembre 2026: Hellas Verona-Palermo
16ª giornata – 8 dicembre 2026: Palermo-Cremonese (turno infrasettimanale)
17ª giornata – 12 dicembre 2026: Cesena-Palermo
18ª giornata – 19 dicembre 2026: Palermo-Virtus Entella
19ª giornata – 27 dicembre 2026: Modena-Palermo (turno natalizio)
Per il Palermo un avvio subito impegnativo, con l’esordio casalingo contro la Juve Stabia e diversi scontri di alta classifica distribuiti lungo tutto il girone d’andata. La regular season prenderà il via il 22 agosto 2026 e si concluderà il 16 maggio 2027.