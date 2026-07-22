Inzaghi: «La squadra migliora ogni giorno. Hernani e Ranocchia insieme? In B fanno la differenza»

Dopo il netto 7-0 rifilato al Paradiso, l’allenatore del Palermo Filippo Inzaghi ha analizzato la prova dei rosanero in conferenza stampa, soffermandosi sulla crescita della squadra, sul mercato e sulle condizioni di alcuni giocatori.

«La squadra cresce giorno dopo giorno»

Il tecnico rosanero si è detto soddisfatto dei progressi mostrati dalla squadra nel nuovo sistema di gioco.





«Il percorso di apprendimento sta andando bene. Non cambiano molto i concetti, anche l’anno scorso siamo stati dominanti. Dobbiamo cercare di occupare bene l’area e servire gli esterni. La squadra migliora giorno dopo giorno, le gambe stanno migliorando. Il risultato non mi interessa, ma vedo impegno e voglia di fare».

Successivamente ha aggiunto:

«Oggi siamo migliorati. Un sistema nuovo porta movimenti diversi e la squadra si sta sforzando di assimilarlo. A volte le gambe non girano, ma la squadra inizia a muoversi come piace a me e possiamo solo migliorare».

«Mercato? Chi arriva deve vivere il Palermo come la maglia della vita»

Inzaghi ha parlato anche dei nuovi acquisti e delle strategie della società.

«Sono molto contento di chi è arrivato. Sono tre giocatori formidabili, sia tecnicamente sia mentalmente. Il mercato è difficile, sappiamo di cosa abbiamo bisogno. La squadra anche così è competitiva. Abbiamo scelto di giocare con quattro difensori, vedremo chi arriverà. Chi viene qui deve sposare il Palermo come la maglia della vita. Si lavora giorno dopo giorno».

«Fortin è un prospetto affidabile»

Parole di fiducia anche per il giovane portiere.

«Fortin è un prospetto giovane e avevamo bisogno di un under. Penso che con Joronen possa crescere e migliorare, ma è un portiere che ci dà affidabilità. Sa che deve migliorare, ma siamo molto contenti di averlo con noi».

«Juve Stabia? L’avevo chiesta alla prima giornata»

Il tecnico ha commentato anche il calendario di Serie B.

«Avevo chiesto la Juve Stabia alla prima giornata. Ho guardato soprattutto quando sarei tornato a Pisa perché è un posto speciale per me. Per il resto giudicare il calendario in questo momento è inutile. La Juve Stabia ha fatto qualcosa di straordinario negli ultimi anni. Avremo la possibilità di giocare in casa e questo è un grande vantaggio».

«Hernani e Ranocchia? Possono giocare insieme»

Tra i temi affrontati anche la possibile convivenza in campo dei due centrocampisti.

«Hernani e Ranocchia insieme? Saranno spesso in campo perché in Serie B fanno la differenza. A Hernani una collocazione la trovi sempre perché è un grande giocatore».

Le condizioni di Palumbo e Le Douaron

Infine un aggiornamento sull’infermeria.

«Palumbo ogni tanto accusa qualche fastidio al ginocchio. Le Douaron ha avvertito un affaticamento al flessore, può capitare perché stiamo caricando molto il lavoro, ma non sembra esserci nulla di preoccupante».