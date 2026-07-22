Palermo, netto 7-0 al Paradiso nel test amichevole

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
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Il Palermo continua a convincere nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. La formazione di Filippo Inzaghi supera con un netto 7-0 il Paradiso, confermando i progressi mostrati nelle prime uscite estive.

I rosanero indirizzano subito il match, trovando la via del gol con Tommaso Cassandro, prima del raddoppio firmato da Johnsen con una conclusione dalla distanza. A seguire arrivano anche le reti di Claudio Gomes ed Emmanuel Gyasi, autore di una doppietta.


Nel finale completano il tabellino Filippo Ranocchia e Jacopo Segre, fissando il risultato sul definitivo 7-0.

Un’altra prestazione ricca di indicazioni positive per Inzaghi, che ha potuto testare uomini e schemi in vista dei prossimi impegni del precampionato, con il Palermo apparso brillante sia nella manovra offensiva sia nell’intensità mostrata per tutta la gara.

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