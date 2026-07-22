Palermo, gli highlights della goleada al Paradiso: sette gol e buone indicazioni per Inzaghi
Il Palermo archivia con una convincente vittoria il primo test del ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. I rosanero si impongono 7-0 sul Paradiso, offrendo una prestazione ricca di spunti positivi per Filippo Inzaghi.
Ad aprire le marcature è Tommaso Cassandro, seguito dal raddoppio di Johnsen, autore di un gran tiro dalla distanza. Prima dell’intervallo arriva anche la rete di Claudio Gomes, mentre nella ripresa sale in cattedra Emmanuel Gyasi, che firma una doppietta.
Nel finale completano il tabellino Filippo Ranocchia e Jacopo Segre, fissando il punteggio sul definitivo 7-0.
Al di là del risultato, Inzaghi ha potuto raccogliere indicazioni incoraggianti sul 4-2-3-1, con una squadra sempre più padrona dei movimenti richiesti dal tecnico e capace di creare numerose occasioni da gol.