Serie B, il Palermo debutterà al Barbera contro la Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
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Sarà Palermo-Juve Stabia ad aprire il cammino dei rosanero nel campionato di Serie B 2026/27. L’esordio della squadra di Filippo Inzaghi avverrà davanti al pubblico del Renzo Barbera, dove i siciliani inizieranno la corsa verso l’obiettivo promozione.

Un debutto subito impegnativo per il Palermo, che ritroverà una Juve Stabia pronta a confermarsi protagonista anche nella nuova stagione. Per Brunori e compagni sarà l’occasione di partire con il piede giusto davanti ai propri tifosi.


L’attesa adesso si sposta sul calendario completo, che definirà il percorso dei rosanero giornata dopo giornata in un campionato che si preannuncia ancora una volta altamente competitivo.

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