Gazzetta di Reggio: “Bozzolan al Palermo, affare ai dettagli. Il terzino voleva solo il rosanero”

L’avventura di Andrea Bozzolan con la maglia della Reggiana è ormai ai titoli di coda. Come racconta Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, il terzino sinistro è destinato a trasferirsi al Palermo, scelta che il giocatore ha individuato fin dall’inizio come la soluzione preferita per proseguire la propria carriera.

Secondo quanto riferisce Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, Bozzolan lascia Reggio Emilia dopo una stagione condizionata anche da un infortunio. Con la maglia granata ha collezionato 26 presenze, 2 gol e 2 assist, venendo ricordato soprattutto per la splendida rete realizzata nel derby contro il Modena il 28 ottobre 2025, decisiva per la vittoria della squadra allora allenata da Davide Dionigi.





Nel mese di febbraio il laterale ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede destro, infortunio che lo ha costretto a saltare dieci partite. Rientrato nel derby di ritorno con il Modena, ha poi chiuso la stagione da titolare contro la Sampdoria.

Come evidenzia Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, Filippo Inzaghi ha individuato in Bozzolan l’alternativa ideale ad Augello sulla corsia sinistra. Una scelta maturata anche dopo il parere positivo dell’attuale tecnico rosanero, che lo aveva già allenato al Milan Futuro, schierandolo titolare fin dalle prime giornate di campionato.

Bozzolan avrebbe ricevuto anche richieste da altri club di Serie B, dove avrebbe avuto maggiori possibilità di giocare con continuità, ma ha indicato il Palermo come destinazione prioritaria.

L’operazione, però, presenta una formula particolare. Il giocatore era arrivato alla Reggiana a titolo gratuito con il Milan, che mantiene un diritto di recompra entro il giugno 2027 oppure il 50% sulla futura rivendita. Il Palermo è pronto a offrirgli un contratto triennale, ma servirà un’intesa tra Reggiana, Milan e club rosanero per consentire alla società granata di ottenere una contropartita economica che permetta al direttore sportivo Bernardi di reinvestire sul mercato.

Come sottolinea ancora Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, la Reggiana ha infatti la necessità di rinforzare il reparto offensivo. L’allenatore Tesser ha ribadito più volte l’urgenza di avere a disposizione due attaccanti di valore per la Serie C, considerando che al momento l’unico centravanti di ruolo è Edoardo Cavaliere.

Nel frattempo Bozzolan continua ad allenarsi regolarmente con i compagni in attesa della definizione dell’operazione, ormai vicina alla fumata bianca.