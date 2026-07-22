Giornale di Sicilia: “I rosa alla prova del Paradiso. Superpippo vuole risposte”

Il Palermo torna in campo per proseguire il proprio percorso di crescita nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’amichevole contro il Paradiso, in programma oggi alle 17 al Centro Sportivo Mulin da Coi, rappresenterà un banco di prova importante per valutare i progressi della squadra dopo la sconfitta contro l’Ingolstadt.

Secondo quanto riferisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo principale dei rosanero sarà mostrare miglioramenti sia nella produzione offensiva sia nell’equilibrio tra i reparti. Un anno fa il Palermo superò il Paradiso con un netto 5-1 e oggi punta a confermare il divario tecnico, ma soprattutto a dare segnali incoraggianti sul funzionamento del nuovo 4-2-3-1.





La prestazione opaca contro i tedeschi è stata condizionata dalle gambe pesanti e da una diversa condizione atletica, considerando che l’Ingolstadt aveva iniziato la preparazione con maggiore anticipo. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche il Paradiso arriverà alla sfida con circa dieci giorni di lavoro in più rispetto ai rosanero, ma il Palermo spera che gli ultimi allenamenti abbiano già migliorato brillantezza e intensità.

Mentre la squadra sarà impegnata sul campo, ad Ascoli Piceno verrà svelato il calendario della Serie B 2026/27. Il sorteggio, in programma alle 18 al Teatro dei Filarmonici, seguirà ancora una volta il criterio dell’asimmetria e vedrà la presenza del direttore sportivo Carlo Osti in rappresentanza del Palermo.

Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Inzaghi sfrutterà l’amichevole anche per provare nuove soluzioni. L’allenatore attende ancora rinforzi in ruoli ritenuti prioritari, come esterno offensivo destro, vice Pohjanpalo e vice Augello, con Andrea Bozzolan ormai vicino a vestire la maglia rosanero.

Tra le novità attese c’è anche l’esordio di Mattia Fortin, che dovrebbe alternarsi tra i pali con Jesse Joronen. In difesa potrebbero esserci nuove rotazioni tra i centrali, con Ceccaroni candidato a partire dal primo minuto dopo gli impieghi di Magnani e Peda nelle precedenti amichevoli.

Più definite, invece, le coppie di centrocampo: Estevez-Gomes e Segre-Ranocchia. Proprio Claudio Gomes, che spera nella conferma anche per la prossima stagione, ha lanciato segnali importanti mettendosi in evidenza nell’ultima seduta con una doppietta nella partitella d’allenamento.

Per Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, al di là del risultato, il vero obiettivo sarà verificare i progressi del nuovo sistema di gioco. Grande attenzione verrà riservata al lavoro degli esterni offensivi, alle sovrapposizioni dei terzini, alla qualità della costruzione del gioco e alla capacità di servire con continuità trequartista e centravanti.

Un altro aspetto sul quale il Palermo dovrà crescere riguarda la produzione offensiva. Contro l’Ingolstadt i rosanero non sono mai riusciti a calciare nello specchio della porta e Inzaghi si aspetta una squadra più incisiva e concreta negli ultimi trenta metri, ritrovando quell’efficacia offensiva che ha spesso caratterizzato le sue formazioni.