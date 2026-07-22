TMW e La Nazione: “Rao tra Pisa e Palermo, il Napoli fissa le condizioni per il prestito”

Il futuro di Emanuele Rao continua ad animare il mercato. L’esterno offensivo classe 2006, di proprietà del Napoli, è destinato a lasciare temporaneamente il club azzurro in questa sessione estiva per maturare con maggiore continuità e diversi club stanno seguendo con attenzione la sua situazione, tra cui anche il Palermo.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Napoli continua a credere fortemente nel talento di Rao, legato al club da un contratto fino al 30 giugno 2030, e considera il prestito la soluzione migliore per favorirne la crescita. Sulle tracce del giovane attaccante c’è soprattutto il Pisa, deciso a rinforzare il reparto offensivo della squadra allenata da Paolo Bianco.





Come riferisce ancora TuttoMercatoWeb, il Napoli è disposto a cedere Rao esclusivamente in prestito secco, senza concedere alcun diritto di riscatto. Per dare il via libera all’operazione, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe fissato una richiesta di un milione di euro per il prestito del classe 2006. Toccherà adesso al Pisa decidere se soddisfare le condizioni economiche richieste dagli azzurri e proseguire la trattativa.

Sul giovane esterno, però, non c’è soltanto il club toscano. Come riportato anche da La Nazione, il nome di Rao resta uno dei profili monitorati dal Palermo, che continua a cercare un esterno offensivo per completare il reparto a disposizione di Filippo Inzaghi. Negli ultimi giorni il club rosanero ha mantenuto vivi i contatti, in attesa di capire l’evoluzione della situazione e le intenzioni definitive del Napoli.

Nel frattempo, La Nazione sottolinea come il Pisa stia portando avanti un mercato orientato a rafforzare le corsie offensive. Dopo gli arrivi di Marras e Leone, il club nerazzurro è vicino anche a Ichem Ferrah, esterno offensivo classe 2005 del Lille, reduce da un’ottima stagione in prestito al Cambuur, dove ha contribuito alla promozione in Eredivisie con 12 gol e 6 assist. Un’operazione che certifica la volontà dei toscani di puntare con decisione su un sistema di gioco basato sugli esterni, senza però abbandonare la pista che porta proprio a Rao.

Il futuro del talento del Napoli resta quindi ancora tutto da scrivere. Pisa e Palermo osservano con attenzione, ma molto dipenderà dalle condizioni fissate dal club azzurro, deciso a non perdere il controllo su uno dei prospetti più interessanti del proprio settore giovanile.