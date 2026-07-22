Repubblica: “La Cremonese è in pressing su Segre”

Il Palermo continua a muoversi su più fronti per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa completa in vista dell’inizio della stagione. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il direttore sportivo Carlo Osti è impegnato sia nelle operazioni in entrata sia nella gestione delle uscite, con diverse trattative che potrebbero entrare presto nella fase decisiva.

Secondo quanto riferisce Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, l’operazione più vicina alla chiusura è quella che riguarda Andrea Bozzolan. L’accordo tra Palermo e Reggiana è ormai definito e manca soltanto il via libera del Milan, che mantiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore e il diritto di recompra. Una volta ottenuto l’ok del club rossonero, il terzino sinistro classe 2002 potrà diventare un nuovo giocatore rosanero.





Parallelamente Osti continua a lavorare anche sugli altri obiettivi offensivi. Resta vivo il pressing per Emanuele Rao, attualmente in ritiro con il Napoli a Dimaro. L’abbondanza di esterni a disposizione di Massimiliano Allegri potrebbe favorire la sua partenza, anche se la trattativa richiede ancora pazienza.

Come sottolinea Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, tra i profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza figura anche Issiaka Kamate dell’Inter U23. Il talento nerazzurro continua a essere uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo e il Palermo sarebbe intenzionato ad accelerare i contatti.

Si complica invece la pista che porta a Mattia Compagnon. Sul giocatore del Venezia è infatti piombato con decisione il Pisa, che prova il sorpasso nella corsa all’esterno offensivo.

Capitolo attaccante: il Palermo si è inserito anche nella corsa a Stiven Shpendi, conteso soprattutto da Cagliari e Frosinone. La presenza di Joel Pohjanpalo come riferimento offensivo, però, induce il centravanti a riflettere sullo spazio che potrebbe trovare in rosanero.

Sul fronte delle uscite tiene banco il futuro di Jacopo Segre. La Cremonese continua a seguirlo con interesse e il rinnovo del contratto con il Palermo, al momento, non rappresenta una priorità. «Abbiamo parlato di futuro, inutile nascondersi. Il calcio ti porta davanti a dei bivi. Spero resti, ma dipende da vari fattori», ha dichiarato il presidente Dario Mirri.

Sempre secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, prosegue il duello tra Südtirol e Mantova per Aljosa Vasic, mentre il Bari ha manifestato interesse per Matteo Brunori, che per il momento avrebbe respinto l’ipotesi di trasferimento. Jeremy Le Douaron, infine, piace al Troyes e potrebbe fare ritorno in Francia.

Intanto oggi il Palermo affronterà il Paradiso in amichevole e, alla vigilia della sfida, è intervenuto in conferenza stampa Tommaso Augello: «Ho sempre giocato tanto e voglio ripetermi. Con la difesa a quattro posso dare di più. L’esterno basso rappresenta una sorpresa per gli avversari perché arriva da dietro e può inserirsi. Così spingeremo anche più dell’anno scorso. Sento di avere molte responsabilità. La concorrenza? Ben venga, sarà divertente in una Serie B molto competitiva».