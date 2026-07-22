Il Tirreno: “Palermo, Moreo resta nel mirino. I rosanero non mollano l’attaccante del Pisa”

Il Palermo continua a monitorare con attenzione la situazione di Stefano Moreo, profilo che resta tra gli obiettivi per rinforzare il reparto offensivo di Filippo Inzaghi. Come racconta Andrea Chiavacci su Il Tirreno Pisa, l’attaccante nerazzurro è ancora nei pensieri della dirigenza rosanero nonostante il contratto in essere con il Pisa.

Secondo quanto riferisce Andrea Chiavacci su Il Tirreno Pisa, il club toscano è ancora molto attivo sul mercato degli attaccanti e questo potrebbe aprire nuovi scenari anche sul fronte delle uscite. Il Pisa sta infatti lavorando per rinforzare il reparto offensivo, consapevole che saranno necessari ulteriori movimenti sia in entrata che in uscita.





Come evidenzia Andrea Chiavacci su Il Tirreno Pisa, il Palermo non ha mai smesso di seguire Stefano Moreo, che ha ancora un anno di contratto con il club nerazzurro. L’interesse dei rosanero resta concreto, anche se al momento non vengono riportati sviluppi decisivi sulla trattativa.

L’attaccante rappresenta un profilo conosciuto e apprezzato dalla società siciliana, che continua a valutare le possibili opportunità di mercato per completare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi.

Secondo Andrea Chiavacci su Il Tirreno Pisa, le prossime settimane saranno decisive anche per definire gli equilibri dell’attacco nerazzurro, con il Palermo che resta alla finestra in attesa di eventuali sviluppi sulla posizione di Moreo.