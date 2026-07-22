Giornale di Sicilia: “Palermo, Le Douaron osservato dal Troyes. Vasic piace in Serie B, uscite ancora ferme”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (75) le douaron

Il Palermo continua a pianificare anche il mercato in uscita, pur mantenendo come priorità il completamento della rosa con gli ultimi innesti richiesti da Filippo Inzaghi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, diverse situazioni restano aperte, ma al momento nessuna è vicina alla definizione.

Secondo quanto riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, uno dei nomi più monitorati è quello di Jeremy Le Douaron. L’attaccante francese è finito nel mirino del Troyes, club appartenente al City Football Group, ma l’interesse potrà trasformarsi in una vera trattativa soltanto dopo che il Palermo avrà individuato un nuovo rinforzo per il reparto offensivo.


L’eventuale cessione del numero 21 rosanero, infatti, resta strettamente legata ai movimenti in entrata. Tra le ipotesi che potrebbero tornare d’attualità c’è anche un possibile ritorno di fiamma per Stefano Moreo, profilo già seguito dalla dirigenza di viale del Fante.

Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, continua a essere molto richiesto anche Aljosa Vasic. Sul centrocampista si registra l’interesse di numerosi club di Serie B, con il Südtirol che al momento appare leggermente avanti rispetto alla concorrenza. Sul giocatore hanno però effettuato sondaggi anche Pisa, Catanzaro, Empoli, Vicenza, Padova e altre società.

Il mercato in uscita, tuttavia, rimane sostanzialmente fermo. La posizione di Matteo Brunori non registra novità significative, mentre anche Lund, Diakité e Nikolaou continuano ad avere estimatori soprattutto all’estero. Al momento, però, nessuna delle operazioni legate ai tre calciatori sembra vicina alla fumata bianca.

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