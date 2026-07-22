Corriere dello Sport: “Avellino su Compagnon, il Catanzaro accelera sul mercato. Modena ufficializza Bianco”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
palermo manchester city (75) PALLONE

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo. Come riporta il Corriere dello Sport, il Modena ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo del centrocampista Alessandro Bianco dalla Fiorentina. Il classe 2002 ha firmato un contratto che lo legherà agli emiliani fino al giugno 2029.

Sempre dalla Fiorentina arriva anche il rinforzo dell’Empoli, che ha definito un accordo triennale con l’attaccante Filippo Distefano, reduce dalle esperienze con Carrarese e Frosinone.


L’Avellino, dopo aver ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante ceco Daniel Fila in prestito dal Venezia, continua la ricerca di un trequartista mancino da acquistare a titolo definitivo. Secondo il Corriere dello Sport, l’unica eccezione potrebbe essere rappresentata da un eventuale prestito di Simone Pafundi.

Tra i profili maggiormente graditi resta Mattia Compagnon, ma la concorrenza è elevata. Il Corriere dello Sport riferisce infatti che sull’esterno offensivo ci sono anche Palermo, Pisa e Verona. L’Avellino ha inoltre raggiunto un’intesa di massima con Mattia Della Rocca, svincolato dalla Roma, dopo l’incontro positivo andato in scena con gli agenti del giocatore.

In casa biancoverde è stato poi definito il contratto triennale dell’esterno offensivo Filippo Scotti, proveniente dal Milan Primavera, che sarà girato in prestito in Serie C al Savoia o all’Altamura. Sul fronte delle uscite, il Foggia ha effettuato un blitz per Giuseppe Panico, inizialmente vicino alla Casertana, mentre il difensore Claudio Manzi è seguito dalla Salernitana.

La Juve Stabia, evidenzia il Corriere dello Sport, è vicina a chiudere per il terzino sinistro Giulio Scuderi, in arrivo dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. I campani sono inoltre in trattativa per l’esterno Romeo Sandrucci del Torino e seguono il centrale Samuele Sina dell’Union Brescia.

Nel frattempo Matteo Cocchi è ormai a un passo dal Padova. Il terzino dell’Inter si trasferirà in Veneto in prestito con diritto di riscatto, controriscatto e premio di valorizzazione legato alle presenze. Il Cesena ha invece ceduto in prestito al Lecco il difensore Giulio Manetti, mentre la Sampdoria ha fatto firmare il primo contratto da professionista al centrocampista Tommaso Casalino, ceduto contestualmente in prestito alla Pianese.

Il Corriere dello Sport fa poi il punto sul Catanzaro, che ha completato i primi dieci giorni di ritiro al PoliGiovino e nel fine settimana si trasferirà a Livigno, dove resterà fino al 6 agosto. In programma le amichevoli contro il Paradiso, il Giugliano e la Japan University.

Sul mercato il direttore sportivo Ciro Polito è volato a Milano per definire alcune operazioni. I colloqui riguardano l’attaccante Lorenzo Anghelè della Juventus Next Gen e il terzino destro Mattia Cappelletti del Milan Futuro. Per rinforzare il centrocampo resta vivo anche il nome di Luca Valzania del Pescara, mentre Marco Pompetti, nonostante l’interesse del Padova, potrebbe rimanere in giallorosso.

Ad Arezzo, infine, prosegue il lavoro del direttore sportivo Ernesto Cutolo per completare la rosa. Secondo il Corriere dello Sport, resta aperta la pista che porta al difensore Di Bitonto del Sassuolo, nell’ambito di un’operazione che potrebbe coinvolgere anche il centrocampista Kevin Leone.

Per la mediana continua a piacere Schiavi della Carrarese, obiettivo già sondato nelle scorse settimane e ancora apprezzato sia dal ds Cutolo sia da Cristian Bucchi. In attacco, dopo l’arrivo di Alberto Cerri, uno tra Pietro Cianci e Andrea Ravasio è destinato a partire. L’Arezzo valuta inoltre l’inserimento di una punta under e tra i nomi seguiti figura ancora Lorenzo Anghelè, mentre sulla corsia sinistra potrebbe restare Lores Varela come alternativa a Camillo Tavernelli.

Altre notizie

f35752e4b4

Corriere dello Sport: “Inchiesta sul Superbonus 110%, coinvolta la società del patron della Juve Stabia: sequestri per oltre 14 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (90) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Serie B, oggi il calendario della stagione 2026/27: criteri, date e tutte le novità”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (101) gomes

Corriere dello Sport: “Palermo, Gomes può diventare il nuovo acquisto. Bozzolan è a un passo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Gregucci: «Palermo tra le favorite. Pohjanpalo? Non è il tipo di attaccante che mi intriga»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Screenshot 2026-07-21 192939

Catanzaro e Carrarese su Heinz, si inserisce anche la Salernitana

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
753298105_18331344676284820_1779606184864987555_n

Ufficiale: Daniel Fila è un nuovo giocatore dell’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
FB_IMG_1784646211964

Ufficiale, Alessandro Bianco è un nuovo giocatore del Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (13) le douaron

Palermo: Le Douaron nel mirino del Troyes

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
nicola binda

Gazzetta dello Sport: “Serie B, domani il calendario: Palermo, Verona, Cremonese e Pisa le favorite per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
a2ac5d94-5208-45bb-97dd-fd2770aee18f

Repubblica Palermo: “Rosa, Inzaghi insiste sul 4-2-3-1. Allegri libera Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
cosenza palermo 0-3 (12) lund

Giornale di Sicilia: “Palermo, Brunori riflette. Tre giocatori verso l’estero”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Screenshot 2026-07-21 082707

Giornale di Sicilia: “Bozzolan è a un passo, pressing per il jolly Kamate”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026

Ultimissime

palermo manchester city (75) PALLONE

Corriere dello Sport: “Avellino su Compagnon, il Catanzaro accelera sul mercato. Modena ufficializza Bianco”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
f35752e4b4

Corriere dello Sport: “Inchiesta sul Superbonus 110%, coinvolta la società del patron della Juve Stabia: sequestri per oltre 14 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (90) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Serie B, oggi il calendario della stagione 2026/27: criteri, date e tutte le novità”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (101) gomes

Corriere dello Sport: “Palermo, Gomes può diventare il nuovo acquisto. Bozzolan è a un passo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
WhatsApp Image 2026-07-20 at 17.43.30

Palermo, il report della doppia seduta in Val Gardena: domani test amichevole contro il Paradiso

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026