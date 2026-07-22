Corriere dello Sport: “Avellino su Compagnon, il Catanzaro accelera sul mercato. Modena ufficializza Bianco”

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo. Come riporta il Corriere dello Sport, il Modena ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo del centrocampista Alessandro Bianco dalla Fiorentina. Il classe 2002 ha firmato un contratto che lo legherà agli emiliani fino al giugno 2029.

Sempre dalla Fiorentina arriva anche il rinforzo dell’Empoli, che ha definito un accordo triennale con l’attaccante Filippo Distefano, reduce dalle esperienze con Carrarese e Frosinone.





L’Avellino, dopo aver ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante ceco Daniel Fila in prestito dal Venezia, continua la ricerca di un trequartista mancino da acquistare a titolo definitivo. Secondo il Corriere dello Sport, l’unica eccezione potrebbe essere rappresentata da un eventuale prestito di Simone Pafundi.

Tra i profili maggiormente graditi resta Mattia Compagnon, ma la concorrenza è elevata. Il Corriere dello Sport riferisce infatti che sull’esterno offensivo ci sono anche Palermo, Pisa e Verona. L’Avellino ha inoltre raggiunto un’intesa di massima con Mattia Della Rocca, svincolato dalla Roma, dopo l’incontro positivo andato in scena con gli agenti del giocatore.

In casa biancoverde è stato poi definito il contratto triennale dell’esterno offensivo Filippo Scotti, proveniente dal Milan Primavera, che sarà girato in prestito in Serie C al Savoia o all’Altamura. Sul fronte delle uscite, il Foggia ha effettuato un blitz per Giuseppe Panico, inizialmente vicino alla Casertana, mentre il difensore Claudio Manzi è seguito dalla Salernitana.

La Juve Stabia, evidenzia il Corriere dello Sport, è vicina a chiudere per il terzino sinistro Giulio Scuderi, in arrivo dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. I campani sono inoltre in trattativa per l’esterno Romeo Sandrucci del Torino e seguono il centrale Samuele Sina dell’Union Brescia.

Nel frattempo Matteo Cocchi è ormai a un passo dal Padova. Il terzino dell’Inter si trasferirà in Veneto in prestito con diritto di riscatto, controriscatto e premio di valorizzazione legato alle presenze. Il Cesena ha invece ceduto in prestito al Lecco il difensore Giulio Manetti, mentre la Sampdoria ha fatto firmare il primo contratto da professionista al centrocampista Tommaso Casalino, ceduto contestualmente in prestito alla Pianese.

Il Corriere dello Sport fa poi il punto sul Catanzaro, che ha completato i primi dieci giorni di ritiro al PoliGiovino e nel fine settimana si trasferirà a Livigno, dove resterà fino al 6 agosto. In programma le amichevoli contro il Paradiso, il Giugliano e la Japan University.

Sul mercato il direttore sportivo Ciro Polito è volato a Milano per definire alcune operazioni. I colloqui riguardano l’attaccante Lorenzo Anghelè della Juventus Next Gen e il terzino destro Mattia Cappelletti del Milan Futuro. Per rinforzare il centrocampo resta vivo anche il nome di Luca Valzania del Pescara, mentre Marco Pompetti, nonostante l’interesse del Padova, potrebbe rimanere in giallorosso.

Ad Arezzo, infine, prosegue il lavoro del direttore sportivo Ernesto Cutolo per completare la rosa. Secondo il Corriere dello Sport, resta aperta la pista che porta al difensore Di Bitonto del Sassuolo, nell’ambito di un’operazione che potrebbe coinvolgere anche il centrocampista Kevin Leone.

Per la mediana continua a piacere Schiavi della Carrarese, obiettivo già sondato nelle scorse settimane e ancora apprezzato sia dal ds Cutolo sia da Cristian Bucchi. In attacco, dopo l’arrivo di Alberto Cerri, uno tra Pietro Cianci e Andrea Ravasio è destinato a partire. L’Arezzo valuta inoltre l’inserimento di una punta under e tra i nomi seguiti figura ancora Lorenzo Anghelè, mentre sulla corsia sinistra potrebbe restare Lores Varela come alternativa a Camillo Tavernelli.