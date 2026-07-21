Gregucci: «Palermo tra le favorite. Pohjanpalo? Non è il tipo di attaccante che mi intriga»

Il prossimo campionato di Serie B si preannuncia equilibrato, ma secondo Angelo Gregucci ci sono già alcune squadre che partono con un ruolo da protagoniste. Intervistato in esclusiva da Pianeta Serie B, l’ex tecnico ha inserito il Palermo tra le principali candidate alla promozione, soffermandosi anche su Joel Pohjanpalo.

«Il campionato di Serie B lascia sempre spazio a qualche squadra che riesce a fare le cose con cognizione di causa e a essere protagonista. Al netto di questo, però, Palermo, Pisa e Cremonese sono le società che, per budget e qualità della rosa, partono un passo avanti. Non hanno già vinto il campionato, ma sono sicuramente le più accreditate a stare nelle zone alte della classifica».





Gregucci ha poi espresso il proprio punto di vista sull’attaccante finlandese, protagonista del mercato rosanero.

«Pohjanpalo fa fatica in Serie A e lo ha dimostrato a Venezia. In Serie B, invece, è un giocatore che fa la differenza. C’è però una controindicazione: quando arriva la promozione è il primo che viene ceduto a una squadra con ambizioni nella massima serie. Personalmente non è il tipo di attaccante che mi intriga di più, ma è una mia preferenza».