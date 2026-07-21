Ufficiale, Alessandro Bianco è un nuovo giocatore del Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
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Adesso è ufficiale: Alessandro Bianco è un nuovo calciatore del Modena. Il centrocampista lascia la Fiorentina a titolo definitivo e si lega al club emiliano con un contratto di lunga durata.

Ad annunciare l’operazione è stato lo stesso Modena attraverso una nota ufficiale:


“Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’ACF Fiorentina le prestazioni sportive di Alessandro Bianco. Il centrocampista ha firmato un contratto che lo legherà ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029.”

Per Bianco si apre così una nuova fase della sua carriera. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, il classe 2002 ha collezionato esperienze tra Serie A e Serie B, maturando un importante bagaglio di esperienza nonostante la giovane età.

Il Modena punta sulle qualità del centrocampista per rinforzare la mediana in vista della nuova stagione, assicurandosi un profilo giovane ma già abituato al calcio professionistico con un investimento a titolo definitivo.

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