Palermo, Augello: «Preferisco giocare a quattro. Rinnovo? A fine stagione faremo le valutazioni»

Al termine della seduta mattutina dell’undicesimo giorno di ritiro a Santa Cristina Val Gardena, il difensore rosanero Tommaso Augello è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi sul nuovo modulo, sul proprio rendimento e sul futuro.

Tra i temi affrontati anche il minutaggio accumulato nelle ultime stagioni:





«So di essere uno dei giocatori con più minutaggio in Serie B. Sono contento: negli ultimi anni ho sempre giocato tante partite e spero di riuscire a ripetermi anche in questa stagione.»

Sul cambio di sistema di gioco e sul ruolo che predilige, Augello ha spiegato:

«Con il nuovo modulo cambia tanto. Preferisco giocare in una difesa a quattro, perché penso di poter dare di più in questo ruolo e lo sento maggiormente nelle mie corde.»

Il difensore ha poi parlato delle sue prestazioni nelle ultime stagioni:

«In alcuni periodi credo abbiate visto la mia migliore versione. In questo ruolo sento di poter esprimere al meglio le mie caratteristiche e dare ancora di più alla squadra.»

Infine, una battuta sul rinnovo di contratto:

«Non c’è alcun problema. Voglio continuare a dimostrare il mio valore e, al termine della stagione, faremo tutte le valutazioni del caso.»