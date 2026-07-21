Palermo, Augello: «La Serie B è un campionato molto competitivo. Con la difesa a quattro potremo spingere ancora di più»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
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Prosegue il ritiro del Palermo a Santa Cristina Val Gardena. Al termine della seduta mattutina dell’undicesimo giorno di lavoro, il difensore rosanero Tommaso Augello è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi sul livello del campionato di Serie B e sul nuovo sistema di gioco adottato da Filippo Inzaghi.

Come hai trovato, a livello di competitività, il campionato di Serie B?


«È un campionato diverso. C’è meno qualità e meno ordine, ma il livello si è alzato molto. Le squadre retrocesse dalla Serie A sono sempre molto competitive.»

Successivamente, Augello ha parlato delle differenze che potrebbe portare il nuovo modulo, soprattutto in fase offensiva.

Con questo modulo riuscirete a spingere di più?

«Credo di sì. Riusciremo a spingere forse anche più della scorsa stagione. In una difesa a quattro, quando il terzino arriva da dietro in fase offensiva rappresenta un fattore sorpresa e questo può fare la differenza.»

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