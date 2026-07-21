Tuttosport: “Cremonese, sono mosse da Serie A. Per il centrocampo c’è Segre”

La Cremonese vuole lasciarsi alle spalle la retrocessione e ripartire subito con l’obiettivo del ritorno in Serie A. Come racconta Gianluca Scaduto su Tuttosport, il club grigiorosso si presenta ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B tra le principali candidate alla promozione.

Dopo il ritorno nella massima serie nel 2025, seguito però da una nuova retrocessione, la società ha deciso di confermare Marco Giampaolo. Secondo Tuttosport, il tecnico era subentrato lo scorso 18 marzo a Davide Nicola, trovando la squadra al terzultimo posto senza però riuscire a evitare la discesa in Serie B. Nonostante l’esito finale, il presidente Giovanni Arvedi ha scelto di dare continuità al progetto tecnico.





Sul fronte dell’organico, Tuttosport evidenzia come, ad eccezione di Verdy, rientrato in Inghilterra dopo la scadenza del contratto, tutti i principali elementi della rosa siano ancora presenti. Diversa la situazione di Federico Baschirotto, che continua ad avere estimatori in Serie A e potrebbe lasciare Cremona.

Nel frattempo il direttore sportivo Simone Botturi ha già messo a segno tre acquisti. Dal Cesena è arrivato Tommaso Berti, centrocampista classe 2004 acquistato per circa 2,8 milioni di euro e già nel giro delle nazionali giovanili. A rinforzare la mediana è stato preso anche Fabio Gerli, protagonista delle ultime sei stagioni con il Modena, mentre in difesa è approdato Fellipe Jack, difensore italo-brasiliano reduce dall’esperienza tra Spezia e Catanzaro, dove si è messo in evidenza soprattutto nei playoff.

Per l’attacco, Tuttosport riferisce che prende quota la candidatura di Gabriele Artistico. L’attaccante di proprietà della Lazio, reduce da 13 reti nell’ultima Serie B con lo Spezia, piace molto alla Cremonese, anche se la concorrenza resta numerosa.

Tra le possibili sorprese della nuova stagione c’è anche David Stuckler. Il centravanti danese-iraniano, rientrato dal prestito al Vicenza dopo aver contribuito alla promozione dei biancorossi con 13 gol e 2 assist in 37 presenze, è stato tolto dal mercato dalla società, che intende puntare su di lui.

Secondo Tuttosport, la rosa necessita ancora di quattro o cinque innesti. Tra i profili seguiti figura anche Jacopo Segre del Palermo, in scadenza di contratto nel 2027, che potrebbe valutare un ritorno più vicino alla sua Torino.

Parallelamente, la Cremonese continua a lavorare sulle uscite. Sono già stati ceduti Luca Zanimacchia, Frank Tsadjout e Leonardo Sernicola, operazioni considerate fondamentali per liberare spazio in vista dei prossimi acquisti.