Tuttosport: “Cremonese, sono mosse da Serie A. Per il centrocampo c’è Segre”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
PALERMO MANTOVA SEGRE

La Cremonese vuole lasciarsi alle spalle la retrocessione e ripartire subito con l’obiettivo del ritorno in Serie A. Come racconta Gianluca Scaduto su Tuttosport, il club grigiorosso si presenta ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B tra le principali candidate alla promozione.

Dopo il ritorno nella massima serie nel 2025, seguito però da una nuova retrocessione, la società ha deciso di confermare Marco Giampaolo. Secondo Tuttosport, il tecnico era subentrato lo scorso 18 marzo a Davide Nicola, trovando la squadra al terzultimo posto senza però riuscire a evitare la discesa in Serie B. Nonostante l’esito finale, il presidente Giovanni Arvedi ha scelto di dare continuità al progetto tecnico.


Sul fronte dell’organico, Tuttosport evidenzia come, ad eccezione di Verdy, rientrato in Inghilterra dopo la scadenza del contratto, tutti i principali elementi della rosa siano ancora presenti. Diversa la situazione di Federico Baschirotto, che continua ad avere estimatori in Serie A e potrebbe lasciare Cremona.

Nel frattempo il direttore sportivo Simone Botturi ha già messo a segno tre acquisti. Dal Cesena è arrivato Tommaso Berti, centrocampista classe 2004 acquistato per circa 2,8 milioni di euro e già nel giro delle nazionali giovanili. A rinforzare la mediana è stato preso anche Fabio Gerli, protagonista delle ultime sei stagioni con il Modena, mentre in difesa è approdato Fellipe Jack, difensore italo-brasiliano reduce dall’esperienza tra Spezia e Catanzaro, dove si è messo in evidenza soprattutto nei playoff.

Per l’attacco, Tuttosport riferisce che prende quota la candidatura di Gabriele Artistico. L’attaccante di proprietà della Lazio, reduce da 13 reti nell’ultima Serie B con lo Spezia, piace molto alla Cremonese, anche se la concorrenza resta numerosa.

Tra le possibili sorprese della nuova stagione c’è anche David Stuckler. Il centravanti danese-iraniano, rientrato dal prestito al Vicenza dopo aver contribuito alla promozione dei biancorossi con 13 gol e 2 assist in 37 presenze, è stato tolto dal mercato dalla società, che intende puntare su di lui.

Secondo Tuttosport, la rosa necessita ancora di quattro o cinque innesti. Tra i profili seguiti figura anche Jacopo Segre del Palermo, in scadenza di contratto nel 2027, che potrebbe valutare un ritorno più vicino alla sua Torino.

Parallelamente, la Cremonese continua a lavorare sulle uscite. Sono già stati ceduti Luca Zanimacchia, Frank Tsadjout e Leonardo Sernicola, operazioni considerate fondamentali per liberare spazio in vista dei prossimi acquisti.

Altre notizie

palermo monza 0-3 (8) vasic

Tuttosport: “Il Pisa accelera per Compagnon, il Sudtirol ha il si di Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Screenshot 2026-07-21 065710

Il Resto del Carlino: “Il Milan “spinge” Bozzolan a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
355af4258e

Corriere dello Sport: “Zaniolo-Udinese, c’è l’accordo. Cagliari tra Maldini, Bowie e il sogno Souttar”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Avellino, arriva Fila. Catanzaro tra rinnovi, mercato e assalto della Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Screenshot 2026-07-21 054244

Corriere dello Sport: “Bozzolan a un passo, il Palermo accelera. Osti lavora anche sugli esterni offensivi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Screenshot_2026-07-20-22-38-40-375_com.android.chrome-edit

Padova in pressing su Cocchi: il club vuole chiudere entro la settimana

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
Screenshot_2026-07-20-22-34-29-890_com.android.chrome-edit

Juve Stabia, doppio colpo dalla Fiorentina: arrivano Sandrucci e Scuderi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
ritiro palermo

Ritiro Palermo, il report della doppia seduta a Santa Cristina. Domani parla Augello

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
Michele Lo Valvo, neo direttore generale del Resuttana San Lorenzo-2

Sipet cede oltre 5 mila metri quadrati al Palermo, Lo Valvo: «Un regalo alla città per il futuro del Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
2d623d69-31a9-4552-8d01-056de8ff556d_92340433-1200x600

Stadio Barbera, accordo tra Palermo e Sipet: altro passo verso la riqualificazione

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
pierozzi3

Palermo, Pierozzi: «Il gruppo è la nostra forza. Con questo spirito possiamo toglierci grandi soddisfazioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
PIEROZZI2

Palermo, Pierozzi: «La concorrenza interna fa bene. Voglio farmi trovare sempre pronto»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026

Ultimissime

PALERMO MANTOVA SEGRE

Tuttosport: “Cremonese, sono mosse da Serie A. Per il centrocampo c’è Segre”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
palermo monza 0-3 (8) vasic

Tuttosport: “Il Pisa accelera per Compagnon, il Sudtirol ha il si di Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Grant

Palermo Ladies Open, Grant sogna la Top 100: oggi il derby con Basiletti apre il programma sul Centrale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Spiteri

Palermo Ladies Open, Spiteri firma l’impresa: è agli ottavi. Avanzano anche Urgesi e Ruggeri

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Screenshot 2026-07-21 065710

Il Resto del Carlino: “Il Milan “spinge” Bozzolan a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026