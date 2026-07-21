Corriere dello Sport: “Zaniolo-Udinese, c’è l’accordo. Cagliari tra Maldini, Bowie e il sogno Souttar”

Nicolò Zaniolo e l’Udinese hanno definito tutti i dettagli del rinnovo contrattuale. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, dopo la stretta di mano dello scorso fine settimana è arrivata l’intesa definitiva per un nuovo accordo della durata di quattro anni, con un adeguamento economico richiesto dall’attaccante.

Secondo il Corriere dello Sport, il nuovo contratto garantirà a Zaniolo un ingaggio complessivo leggermente inferiore ai due milioni di euro, bonus inclusi. L’accordo chiude una vicenda che si trascinava da diversi giorni, dopo che il giocatore aveva presentato un certificato medico per giustificare la propria assenza agli allenamenti.





Sul mercato difensivo, il Corriere dello Sport riferisce che Pietro Comuzzo, in uscita dalla Fiorentina, è seguito sia dal Sassuolo sia dal Torino. Nelle ultime ore i granata hanno intensificato il pressing per il centrale viola, già seguito in passato, valutando un’operazione in prestito con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni di euro. Il Torino monitora inoltre il brasiliano Lucas Ryan, mentre il Sassuolo continua a mantenere i contatti con l’entourage di Francesco Acerbi per riportare il difensore in neroverde.

Il Cagliari continua a essere molto attivo. Come evidenzia il Corriere dello Sport, oltre a lavorare per rinforzare l’attacco, il club rossoblù guarda anche al futuro della difesa e segue Harry Souttar del Leicester. I rapporti tra le due società restano ottimi dopo l’arrivo in Sardegna di Harry Winks.

Le priorità offensive del direttore sportivo Pietro Accardi restano però Daniel Maldini e Kieron Bowie. Il Corriere dello Sport sottolinea che entrambi sono in cima alla lista del Cagliari, anche se il Sassuolo continua a seguirli con attenzione. Maldini ha già raggiunto un’intesa con i rossoblù ed è in attesa che l’Atalanta completi la trattativa con il Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic, giocatore che spinge per il trasferimento in Serie A.

Sul fronte internazionale, il Corriere dello Sport conferma l’ottimismo del Besiktas per l’arrivo di Mohamed Salah. Il club turco è convinto di poter definire l’operazione in tempi brevi e continua a lavorare per risolvere gli ultimi aspetti legati alle commissioni. L’attaccante egiziano ha già trovato un accordo per un contratto annuale con opzione e bonus.

In casa Lecce, invece, resta aperta la situazione di Lameck Banda. Secondo il Corriere dello Sport, l’esterno offensivo è finito nel mirino dell’Al-Fateh, ma la prima proposta del club saudita è stata giudicata insufficiente.

Il Genoa continua a seguire Antonino Gallo, mentre per l’attacco il nome in cima alla lista resta Artem Dovbyk. Il Corriere dello Sport spiega che l’attaccante ucraino, in uscita dalla Roma, starebbe valutando con interesse la destinazione rossoblù, dove potrebbe rilanciarsi agli ordini di Daniele De Rossi dopo una stagione condizionata dagli infortuni.

Infine, il Corriere dello Sport riferisce che Akor Adams è pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Venezia. L’attaccante arriva dal Siviglia in un’operazione da circa 16 milioni di euro.