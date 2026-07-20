Tuttosport: “Verona in pole per Cheddira. Palermo pronto ad accogliere Bozzolan, Kamaté e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
inzaghi mirri gardini osti (23)

Il Verona è in vantaggio nella corsa a Walid Cheddira. Secondo Tuttosport, il Napoli preferisce cedere a titolo definitivo l’attaccante marocchino all’Hellas piuttosto che al Padova, dopo che il club scaligero ha presentato un’offerta superiore ai 2,5 milioni di euro messi sul tavolo dai biancoscudati.

Per quanto riguarda il Palermo, Tuttosport riferisce che, dopo l’arrivo del portiere Mattia Fortin, il club rosanero è pronto ad accogliere altri tre rinforzi: il difensore Andrea Bozzolan, proveniente dalla Reggiana, il centrocampista offensivo Issiaka Kamaté dell’Inter e Emanuele Rao, trequartista-seconda punta di proprietà del Napoli.


Anche il Modena continua a muoversi con decisione. Come riporta Tuttosport, il club emiliano ha investito un milione di euro per acquistare Alessandro Bianco dalla Fiorentina. Il centrocampista, reduce dalle esperienze con Reggiana, Monza e Paok Salonicco, potrebbe non essere l’unico rinforzo, visto che il Modena ha accelerato anche per l’attaccante del Napoli Giuseppe Ambrosino.

L’Empoli, invece, guarda in casa Fiorentina e Atalanta. Secondo Tuttosport, il club toscano ha chiesto il centrocampista Iacopo Deli e Relija Obric, mentre è vicino alla chiusura per l’attaccante Filippo Di Stefano, reduce dalle esperienze in Serie B con Ternana, Frosinone e Carrarese. Restano inoltre monitorati il difensore Marco Ruggero, oggi allo Spezia, e il centrocampista Riccardo Pagano, rientrato alla Roma dopo il prestito al Bari.

Sul fronte Padova, Tuttosport evidenzia l’interesse per il centrocampista Marco Pompetti del Catanzaro. Il club calabrese, a sua volta, segue il terzino Mattia Cappelletti del Milan Futuro e il duo della Juventus Next Gen formato da Augusto Owusu e Lorenzo Anghelè.

La Juve Stabia e il Cesena si contendono invece il regista Federico Artioli del Mantova. L’Arezzo ha effettuato un sondaggio per Kevin Leone e Alessandro Di Bitonto del Sassuolo, oltre ad aver riaperto la trattativa con il Napoli per il difensore Gennaro Iaccarino, già protagonista della scorsa stagione in Toscana.

L’Avellino, riferisce ancora Tuttosport, ha definito l’ingaggio del trequartista Mattia Della Rocca, rimasto svincolato dopo l’esperienza con la Roma.

Infine, il Pisa ha chiesto informazioni al Venezia per Mattia Compagnon, esterno offensivo impiegabile anche come seconda punta, mentre la Juve Stabia è pronta ad accogliere dalla Fiorentina il terzino Giulio Scuderi, reduce dall’ultima stagione disputata con l’Alcione Milano.

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