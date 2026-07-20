Palermo Ladies Open, dieci azzurre nel tabellone principale: oggi il via al main draw

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
Noemi Basiletti

Saranno dieci le tenniste italiane protagoniste del tabellone principale della 37ª edizione dei Palermo Ladies Open, torneo WTA 125 con un montepremi di 115.000 euro. L’ultimo pass per il main draw è stato conquistato da Noemi Basiletti, che nel turno decisivo delle qualificazioni ha superato la bulgara Isabella Shinikova con il punteggio di 7-5 6-0 in un’ora e 29 minuti.

La ventenne livornese, testa di serie numero 3 del tabellone di qualificazione e numero 313 del ranking mondiale, ha saputo cambiare passo dopo un primo set equilibrato, dominando il secondo parziale e centrando con merito l’accesso al tabellone principale.


Insieme a Basiletti hanno staccato il pass anche l’ungherese Amarissa Toth, la cinese Yufei Ren e la tedesca Mina Hodzic. Toth ha approfittato del ritiro della cipriota Raluka Serban, costretta ad abbandonare il campo per un problema fisico dopo aver perso il primo set 6-1 ed essere sotto 1-0 nel secondo. Successo netto per Yufei Ren sulla taorminese Miriana Tona, battuta 6-0 6-3, mentre Hodzic ha avuto la meglio sull’ucraina Yelyzaveta Kotliar imponendosi in due tie-break.

A causa delle elevate temperature, la direzione del torneo ha posticipato di due ore l’inizio degli incontri, spostando il programma dalle 17 alle 19 per garantire condizioni climatiche più favorevoli alle atlete.

Prima della sfida tra Yufei Ren e Miriana Tona, sul Campo Centrale è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, nel giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio.

Oggi prende ufficialmente il via il tabellone principale del torneo. Saranno cinque le italiane impegnate nella giornata inaugurale. Sul Campo Centrale, alle ore 17, la wild card Deborah Chiesa sfiderà la marocchina Yasmine Kabbaj. A seguire toccherà a Federica Urgesi, opposta alla testa di serie numero 8 Elizara Yaneva, mentre in chiusura andrà in scena il derby tutto italiano tra la wild card Alessandra Mazzola e la licatese Dalila Spiteri.

Sul Campo 2 sarà invece protagonista Jennifer Ruggeri, che affronterà la qualificata ungherese Amarissa Toth.

Il tabellone propone inoltre altri due derby azzurri: Noemi Basiletti affronterà Tyra Caterina Grant, mentre Lisa Pigato sfiderà Lucia Bronzetti.

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