Corriere dello Sport: “Addio a Valentina Baldini, il dolore di Silvio: la figlia che gli ha insegnato ad amare”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
baldini

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Valentina Baldini, figlia di Silvio Baldini, attuale commissario tecnico dell’Under 21 e della Nazionale. Come racconta Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, Valentina è morta ieri mattina a Massa all’età di 39 anni. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 11 nella chiesa del Casone, a Marina di Massa.

Secondo Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, Valentina era nata con una forma di tetraparesi spastica e ha rappresentato per tutta la famiglia Baldini il centro della propria esistenza. Silvio Baldini non ha mai nascosto il legame speciale con la figlia, definendola più volte il dono più grande della sua vita. Accanto alla moglie Paola e ai figli Mattia e Nicolò, ha costruito un ambiente familiare fondato su valori profondi, senza mai considerare la disabilità di Valentina come un limite.


Come ricorda ancora Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, Baldini aveva spesso raccontato ciò che la figlia gli aveva insegnato nel corso degli anni: «Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio». Un messaggio che racchiude il significato del loro rapporto e che ha accompagnato l’allenatore in ogni tappa della sua carriera, aiutandolo a ridimensionare vittorie e sconfitte davanti ai valori della vita.

Per Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, Silvio Baldini descriveva Valentina come «una bambina nel corpo di una donna», felice delle piccole cose e capace di vivere con serenità il proprio mondo. I medici avevano previsto una vita breve, ma nei suoi trentanove anni Valentina è riuscita a lasciare un segno profondo nella sua famiglia e in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Il ricordo di Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport si chiude con l’omaggio del mondo del calcio. Luciano Spalletti ha aperto la propria conferenza stampa dedicando un pensiero all’amico Silvio Baldini, mentre numerose persone vicine alla famiglia, tra cui Fabrizio Corsi e Pino Vitale, hanno raggiunto la casa di Massa per stringersi attorno al tecnico in un momento di immenso dolore.

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