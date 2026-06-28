Giornale di Sicilia: “Radio Italia Live, il Foro Italico è pronto. Tutto esaurito per il concertone. Come vederlo in tv”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
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È il giorno di Radio Italia Live a Palermo. Come racconta il Giornale di Sicilia, il Foro Italico ospiterà questa sera, dalle 20.40, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate siciliana, con 47 mila accrediti esauriti in poche ore e un cast ricco di grandi protagonisti della musica italiana.

Tra gli ospiti più attesi ci sarà anche la cantautrice siciliana Delia Buglisi, che salirà sul palco insieme a Serena Brancale per eseguire il brano “Al mio paese”.


Come sottolinea il Giornale di Sicilia, sul palco si alterneranno Achille Lauro, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Gabbani, Irama, Serena Brancale, Fedez, Ernia, Marco Masini, Ermal Meta, Elettra Lamborghini, Sal Da Vinci, Le Bambole di Pezza e Samurai Jay, tutti accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, elemento distintivo del format grazie agli arrangiamenti orchestrali realizzati appositamente per ogni artista.

Ogni cantante proporrà tre brani in una scaletta che attraverserà pop, cantautorato, urban, rock e rap, confermando il successo di una manifestazione giunta alla sua quinta edizione nel capoluogo siciliano.

Nella giornata di ieri il Foro Italico ha già vissuto le prove generali, con centinaia di curiosi rimasti dietro le transenne per assistere ai soundcheck. Tra i più attesi Irama, accolto dai cori dei fan nonostante il caldo intenso.

Per l’occasione è stato predisposto un imponente piano di sicurezza. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, saranno impiegati 150 agenti della Polizia Municipale, mentre tutta l’area del Foro Italico sarà trasformata in una grande isola pedonale con chiusure al traffico, divieti di sosta e modifiche alla viabilità.

Le limitazioni interesseranno il Foro Italico, la Cala, la Kalsa, Sant’Erasmo e via Messina Marine, con numerose strade chiuse alla circolazione e percorsi alternativi predisposti per gli automobilisti.

L’accesso all’area concerto sarà consentito esclusivamente ai possessori dell’accredito attraverso i varchi di piazza Tonnarazza, via Lincoln e via Cala. L’organizzazione invita gli spettatori a presentarsi entro le 18.30 per agevolare le operazioni d’ingresso.

Sono stati inoltre predisposti collegamenti straordinari con Trenitalia, AST e Amat, oltre a due aree dedicate al parcheggio delle biciclette presso il Mercato Ittico e l’Ecomuseo del Mare.

Per chi non sarà presente al Foro Italico, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Uno, TV8 e NOW.

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