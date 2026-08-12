Palermo-Lecce, superata quota 23.500 spettatori
Cresce l’entusiasmo in casa Palermo in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia. Come comunicato dalla società attraverso i propri canali, sono stati superati i 23.500 biglietti venduti per la sfida contro il Lecce.
La gara è in programma domenica 17 agosto alle ore 21.15 allo stadio Renzo Barbera e vedrà i rosanero affrontare i salentini nel primo impegno ufficiale della stagione. Numeri importanti che confermano ancora una volta il grande entusiasmo della tifoseria palermitana, pronta a riempire gli spalti del Barbera per sostenere la squadra.