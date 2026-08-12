Coppa Italia, Palermo-Lecce: arbitra Arena. Mazzoleni al VAR
Sarà Arena a dirigere Palermo-Lecce, sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, in programma lunedì 17 agosto alle ore 21.15 allo stadio Renzo Barbera.
Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Barone, mentre il quarto uomo sarà Marinelli. In sala VAR ci sarà Mazzoleni, con Santoro nel ruolo di AVAR.
I precedenti con il Palermo
Sono due i precedenti di Arena con il Palermo, entrambi risalenti alla stagione 2024/25. Il bilancio per i rosanero è in perfetta parità: una sconfitta interna contro il Catanzaro e una vittoria in trasferta sul campo della Salernitana.
Lunedì sera, dunque, Arena tornerà a dirigere il Palermo in una gara dal peso importante, con in palio il passaggio del turno in Coppa Italia.
La designazione completa
Palermo-Lecce – lunedì 17 agosto, ore 21.15
- Arbitro: Arena
- Assistenti: Yoshikawa – Barone
- IV ufficiale: Marinelli
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Santoro
Il conto alla rovescia per Palermo-Lecce è dunque iniziato: al Barbera è tutto pronto per il primo appuntamento ufficiale della stagione.