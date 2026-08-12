Coppa Italia, Palermo-Lecce: arbitra Arena. Mazzoleni al VAR

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
arbitro arena

Sarà Arena a dirigere Palermo-Lecce, sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, in programma lunedì 17 agosto alle ore 21.15 allo stadio Renzo Barbera.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Barone, mentre il quarto uomo sarà Marinelli. In sala VAR ci sarà Mazzoleni, con Santoro nel ruolo di AVAR.


I precedenti con il Palermo

Sono due i precedenti di Arena con il Palermo, entrambi risalenti alla stagione 2024/25. Il bilancio per i rosanero è in perfetta parità: una sconfitta interna contro il Catanzaro e una vittoria in trasferta sul campo della Salernitana.

Lunedì sera, dunque, Arena tornerà a dirigere il Palermo in una gara dal peso importante, con in palio il passaggio del turno in Coppa Italia.

La designazione completa

Palermo-Lecce – lunedì 17 agosto, ore 21.15

  • Arbitro: Arena
  • Assistenti: Yoshikawa – Barone
  • IV ufficiale: Marinelli
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Santoro

Il conto alla rovescia per Palermo-Lecce è dunque iniziato: al Barbera è tutto pronto per il primo appuntamento ufficiale della stagione.

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