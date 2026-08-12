Sampdoria, per il centrocampo spunta su Ricci

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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La Sampdoria continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di completare tutti i reparti a disposizione di mister Donati. Tra le priorità della dirigenza blucerchiata c’è anche quella di individuare un’alternativa a Salvatore Esposito in mezzo al campo, soprattutto considerando che la situazione di Jordan Ferri resta ancora da definire.

Per questo motivo, il direttore sportivo Americo Branco starebbe valutando diverse soluzioni. Una di queste porta a un nome già noto all’ambiente blucerchiato: Matteo Ricci.


Un’opzione che prende quota

Il centrocampista è attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con la Sampdoria lo scorso 30 giugno. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il suo profilo sarebbe tornato concretamente nei radar del club.

Ricci conosce già l’ambiente, la piazza e il campionato e potrebbe rappresentare una soluzione immediata per dare maggiore profondità alla mediana. Nella parte finale della scorsa stagione, inoltre, il giocatore aveva mostrato una crescita importante, contribuendo al raggiungimento della salvezza della squadra blucerchiata.

Un eventuale ritorno avrebbe quindi anche il vantaggio di riportare a Genova un calciatore che non avrebbe bisogno di un lungo periodo di ambientamento.

Lo Spezia prova a inserirsi

La strada, però, non è priva di ostacoli. Sul giocatore avrebbe infatti messo gli occhi anche lo Spezia, pronto a contendersi Ricci con i blucerchiati.

Si apre così una sfida tutta ligure per il centrocampista, con entrambe le società interessate a garantirsi le sue prestazioni. La Sampdoria può contare sulla conoscenza maturata nella precedente esperienza, mentre lo Spezia rappresenta una concreta alternativa per il futuro del giocatore.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale maglia vestirà Matteo Ricci. Intanto, per la Sampdoria, il suo nome è tornato a essere una pista da seguire con particolare attenzione.

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