Corriere dello Sport: “Serie A, mercato: Kristensen è dell’Atalanta, doppio colpo Sassuolo. Como, occhi su Kean”

L’Atalanta chiude una delle operazioni più importanti di questa fase di mercato assicurandosi Thomas Kristensen. Dopo una lunga trattativa con l’Udinese, caratterizzata da diversi rilanci, il club bergamasco ha raggiunto l’accordo definitivo per il trasferimento del difensore danese.

Come riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’operazione è stata definita sulla base di 22 milioni di euro più 3 milioni di bonus, ai quali si aggiunge il 10% sulla futura rivendita. Kristensen ha invece sottoscritto con l’Atalanta un contratto fino al 2031.





L’accordo con il giocatore era stato raggiunto già da tempo. Restava da colmare la distanza con l’Udinese, che inizialmente chiedeva complessivamente 25 milioni di euro. Il danese arriva a Bergamo dopo la partenza di Berat Djimsiti e rappresenta un innesto importante per la nuova composizione del reparto arretrato nerazzurro.

Sassuolo, Dominguez e Obrador per Aquilani

Giornate particolarmente movimentate anche per il Sassuolo, che ha completato due operazioni. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Benjamin Dominguez ha firmato con i neroverdi dopo l’accordo raggiunto con il Bologna.

L’attaccante argentino arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Dominguez non rientrava più nei programmi del Bologna e del tecnico Domenico Tedesco.

Il secondo rinforzo è Rafael Obrador, laterale di proprietà del Benfica reduce dall’esperienza in prestito al Torino e seguito in precedenza anche dal Genoa. Il Sassuolo lo ha preso in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Due innesti ritenuti funzionali alla costruzione della squadra di Alberto Aquilani. Il ds Palmieri, però, continua a muoversi e si è inserito anche nella corsa a Thijs Dallinga, in uscita dal Bologna e seguito pure da società tedesche.

Lecce, accelerata per Dalla Vecchia

Il Lecce prova invece ad accelerare per Marco Dalla Vecchia, centrocampista del Torino reduce dall’esperienza in Serie B con la Virtus Entella.

Come evidenzia ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il gradimento del club salentino è molto forte e la situazione del giovane dovrebbe essere chiarita a breve dopo la prima parte della preparazione svolta con Ignazio Abate.

Per il reparto offensivo di Eusebio Di Francesco resta vivo anche l’interesse per Bahereba Guirassy del Nantes, mentre appare più defilata la candidatura di Philip Otele del Basilea.

Prende invece consistenza il nome di Daniel Job. Secondo fonti norvegesi, il Kongsvinger avrebbe già respinto una proposta da circa 3 milioni di euro per l’attaccante.

Como, Kean resta nel mirino

La priorità del Como rimane il centravanti. Il nome che continua ad attirare maggiormente l’attenzione è quello di Moise Kean della Fiorentina.

L’attaccante della Nazionale è particolarmente apprezzato da Cesc Fabregas per le sue caratteristiche tecniche e per la capacità di attaccare la profondità.

Sul fronte delle uscite, Stefan Posch è destinato a tornare al Mainz. Da seguire anche la situazione di Ignace Van der Brempt: il belga ha già respinto alcune proposte e resta molto legato al Como, ma continua a ricevere interessamenti da altre società di Serie A.

Torino, pressing del Salisburgo su Njie e Gineitis

Movimenti importanti riguardano infine il Torino. Come scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Salisburgo continua il pressing per Gvidas Gineitis e soprattutto per Alieu Njie.

Per quest’ultimo il club austriaco sarebbe arrivato a mettere sul tavolo una proposta vicina agli 11 milioni di euro.

Sul giocatore si è mosso concretamente anche il Crystal Palace, che ha avviato contatti diretti con il Torino. Il Salisburgo, però, continua a spingere e ha intensificato il dialogo sia con il club granata sia con l’entourage dello svedese.

Come sottolinea per la quinta volta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, la duttilità di Njie rappresenta uno degli aspetti maggiormente apprezzati: il giocatore può infatti essere utilizzato sia come riferimento centrale dell’attacco sia partendo dalla fascia.