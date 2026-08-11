Sampdoria, si avvicina l’arrivo di Yari Verschaeren
La Sampdoria è pronta a mettere a segno un importante colpo sulla trequarti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club blucerchiato ha raggiunto un principio d’intesa con Yari Verschaeren.
Il fantasista belga, classe 2001, è atteso a Genova in serata, dove nelle prossime ore dovrebbe sottoporsi alle visite mediche. Un passaggio fondamentale prima della possibile firma sul contratto e dell’inizio della sua nuova avventura in blucerchiato.
Verschaeren, svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con l’Anderlecht, rappresenta un profilo di qualità e fantasia per la squadra di Bernardo Corradi. L’operazione sembra dunque indirizzata verso la fumata bianca, con il trequartista pronto a raggiungere Genova per completare l’iter necessario al trasferimento.