Sampdoria, si avvicina l’arrivo di Yari Verschaeren

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
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La Sampdoria è pronta a mettere a segno un importante colpo sulla trequarti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club blucerchiato ha raggiunto un principio d’intesa con Yari Verschaeren.

Il fantasista belga, classe 2001, è atteso a Genova in serata, dove nelle prossime ore dovrebbe sottoporsi alle visite mediche. Un passaggio fondamentale prima della possibile firma sul contratto e dell’inizio della sua nuova avventura in blucerchiato.


Verschaeren, svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con l’Anderlecht, rappresenta un profilo di qualità e fantasia per la squadra di Bernardo Corradi. L’operazione sembra dunque indirizzata verso la fumata bianca, con il trequartista pronto a raggiungere Genova per completare l’iter necessario al trasferimento.

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