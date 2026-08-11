Virtus Entella, in chiusura Lucas Felippe dal Potenza

La Virtus Entella è vicina a un nuovo rinforzo per il centrocampo. Il club ligure è infatti in chiusura per Lucas Felippe, centrocampista brasiliano classe 2000 in uscita dal Potenza.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa è ormai alle battute finali. Il giocatore era stato seguito anche da altri club di Serie B, tra cui Catanzaro e Ascoli, ma alla fine è stata la Virtus Entella a spuntarla.





Felippe si prepara dunque a lasciare il Potenza dopo l’esperienza in rossoblù e a compiere il salto in Serie B. Un innesto importante per la formazione ligure, che continua a lavorare sul mercato per completare la rosa in vista della nuova stagione