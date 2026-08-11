Corriere dello Sport: “Vlahovic-Besiktas, ci siamo: decisivo Italiano. Triennale da 8 milioni a stagione”

Dusan Vlahovic è ormai a un passo dal Besiktas. L’attaccante serbo si prepara a ritrovare Vincenzo Italiano, con il quale aveva condiviso l’esperienza alla Fiorentina prima della separazione nel 2022. Come riportato da Fabio Mandarini ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, la trattativa è arrivata alle battute conclusive e la firma sul contratto triennale potrebbe arrivare tra oggi e domani.

Un’operazione di grande rilievo anche per il campionato turco. Vlahovic potrebbe infatti ritrovare a Istanbul Victor Osimhen, questa volta da avversario nel derby tra Besiktas e Galatasaray. Una sfida tra due centravanti che si erano già confrontati durante le rispettive esperienze nel calcio italiano.





Il blitz a Belgrado per Vlahovic

La svolta nella trattativa è arrivata con la missione a Belgrado di Eduard Graf, direttore tecnico del Besiktas. Come raccontano Fabio Mandarini ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il dirigente ha trascorso due giorni tra incontri e colloqui con Vlahovic e con il padre Milos, figura centrale nella gestione della carriera dell’attaccante.

Il blitz ha permesso alle parti di avvicinarsi definitivamente dopo settimane caratterizzate da contatti, riflessioni e valutazioni sul progetto tecnico ed economico.

Un ruolo determinante lo avrebbe avuto proprio Vincenzo Italiano. Il rapporto costruito con Vlahovic ai tempi della Fiorentina e la conoscenza reciproca hanno pesato nella scelta del serbo, che proprio a Firenze aveva vissuto una delle fasi più prolifiche della propria carriera.

Le cifre dell’operazione

Secondo quanto riferito da Fabio Mandarini ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’intesa prevede un contratto triennale da otto milioni di euro a stagione più bonus, oltre a un premio alla firma che sarebbe stato ulteriormente migliorato negli ultimi giorni.

Definito anche il tema delle commissioni, che dovrebbero attestarsi tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Vlahovic aveva indicato questa settimana come quella decisiva per scegliere il proprio futuro e il Besiktas sembra ormai aver superato la concorrenza, portandosi a un passo dalla fumata bianca.

Sassuolo, arriva Dominguez

Non c’è soltanto Vlahovic nel quadro di mercato tracciato dal Corriere dello Sport. Il Sassuolo ha infatti raggiunto l’accordo con il Bologna per Benjamin Dominguez.

L’attaccante argentino si trasferirà alla corte di Alberto Aquilani attraverso un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a dieci milioni.

Confermato inoltre l’accordo per Rafael Obrador, terzino di proprietà del Benfica reduce dagli ultimi sei mesi della precedente stagione trascorsi a Torino.

Cagliari, ufficiale Kevin Carlos

Il Cagliari ha ufficializzato l’arrivo di Kevin Carlos dal Nizza. Contestualmente, Giuseppe Ciocci è passato allo Spezia.

L’accordo per il portiere, particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Guido Angelozzi, era stato impostato nell’ambito dell’operazione che aveva portato Giuseppe Aurelio a titolo definitivo in Sardegna.

Come sottolineano ancora Fabio Mandarini ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, si registrano movimenti anche intorno al Torino. Il Salisburgo ha infatti chiesto informazioni per Gvidas Gineitis e Alieu Njie.

Sul mercato internazionale, invece, il Bayern sta trattando Igor Thiago, attaccante brasiliano seguito anche da importanti società della Premier League.

Venezia, idea Scuffet per la porta

Infine, resta da definire il futuro di Simone Scuffet. Il portiere è in uscita dal Pisa e il Venezia sta valutando la possibilità di affiancarlo a Filip Stankovic.

Scuffet ha avuto contatti anche con il Parma, ma la società emiliana considera al momento sufficientemente coperto il reparto con Edoardo Corvi e Giovanni Daffara.

Il grande affare delle prossime ore resta però quello di Vlahovic. Secondo Fabio Mandarini ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il lungo corteggiamento del Besiktas è ormai vicinissimo alla conclusione: Italiano è pronto a riabbracciare il centravanti con cui aveva lavorato a Firenze.